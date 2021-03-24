〈鉅亨觀點〉進擊的英特爾再跨足晶圓代工業 能撼動台積電龍頭寶座？

英特爾宣布啟動 IDM 2.0 戰略計畫，除將持續推進先進製程技術外，並將再度跨足晶圓代工事業，為市場投下震撼彈。即便英特爾新廠規劃於 2024 年投產，但英特爾身為整合元件廠 (IDM)，從與客戶的競爭關係、產能調配彈性能力、先進封裝佈局及先進製程進度等四個方向來看，要撼動台積電 (2330-TW) 晶圓代工產業龍頭地位，恐還有一段距離。

在英特爾新任執行長 Pat Gelsinger 回鍋的訊息公布後，市場大多認為，技術出身的他，將以技術競爭優勢，帶領英特爾重返榮耀，委外代工政策也可能因此放緩。

如今，英特爾釋出的 IDM 2.0 發展策略印證了外界的猜測，英特爾不只要在先進製程技術上持續推進，也將再度進軍晶圓代工產業，與台積電較勁意味濃厚，甚至外媒都直指，是劍指台積電。

英特爾曾於 2013 至 2014 年跨入晶圓代工領域，但業務始終未能起飛，就宣告收攤。對此，Pat Gelsinger 則認為，過去在晶圓代工業務上，英特爾有些半吊子，這次成立事業單位將會更專注。

2016 年時，台積電創辦人張忠謀曾形容，英特爾跨足晶圓代工產業，只是把腳伸進池裡試水溫，相信英特爾會發現水是很冰冷的；當時，張忠謀也認為，英特爾在代工領域對台積電不會是很大的威脅，且晶圓代工是台積電的中心意志，有堅決決心來抵禦競爭對手的威脅。

台積電從事晶圓代工製造超過 30 年，相較英特爾，台積電身為純晶圓代工廠，多年來始終強調不與客戶競爭，最大優勢在於是「Everyone's foundry」(大家的晶圓代工廠)，對客戶來說，台積電沒有競爭利害關係。

而英特爾此次再度進軍晶圓代工產業，即便為此成立新事業單位，並宣示該業務將爭取像蘋果這類型的客戶，但英特爾身為整合元件廠 (IDM)，擁有自家品牌產品，與客戶的利益衝突顯而易見，對高通、博通、超微，甚至蘋果等擁有競爭關係的潛在客戶來說，在英特爾投片仍有疑慮。

除與客戶間的利害關係外，整合元件廠的商業模式，也使英特爾在代工服務上，產能調配上不如純晶圓代工廠靈活；晶圓代工廠擁有少量多樣生產的特性，但英特爾這類 IDM 廠，習慣採取大量少樣特性生產，產能調配彈性相對較低。

雖然在美國政府亟欲扶植國內半導體產業發展的政策下，從戰略意義層面來看，英特爾可望取得美國客戶訂單；不過，蘋果去年 11 月推出的 Mac 電腦與筆電，搭載自研的 M1 處理器晶片，採用台積電 5 奈米製程生產，宣示與英特爾中止近 15 年的合作，在蘋果以「擁有並控制自家產品的主要技術」為長期策略導向下，英特爾要再拿下蘋果訂單，恐怕也有難度。

據英特爾規劃，2 座新建晶圓廠將在 2024 年投產，屆時有能力生產 7 奈米製程晶片，雖然英特爾透露 7 奈米製程發展順利，但進度仍較原先預期落後；反觀台積電，除已在台灣量產 5 奈米製程外，2024 年也將美國新廠採用 5 奈米製程生產，在先進製程技術上仍是穩占上風。

另一方面，台積電目前已由前段晶圓代工服務，進一步搭配後段先進封裝業務，提供客戶一條龍的解決方案，整合 SoIC(系統整合晶片)、InFO(整合型扇出封裝技術)、CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝) 等 3DIC 技術平台為 3D Fabric，以服務 Google、超微等金字塔頂端客戶的高階封裝需求。

而英特爾則受限技術優化的出發點，目前先進封裝相關應用仍以自家主力處理器產品為主，其他應用較少著墨，相較台積電已建立技術平台及生態系，英特爾相對缺乏相關後段經驗，這也將成為台積電的優勢之一。