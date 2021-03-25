【袁志峰專欄】騰訊業績符預期，有助市況回穩

今天推介 - 雅生活服務 (3319), 上日收市 $32.15

1) 股市前景

受南向資金淨流出及 A 股下跌拖累，港股昨日顯著回調，跌穿 28000 點，科技股領跌。恒指連跌 4 日累瀉 5.1%。港股仍處調整期，長線投資者宜静待市況明朗後才加注。月底前是業績高峰期，短線交易可關注績優股。騰訊 (700) 業績符合预期，有助今日股市回穩。

今天推介是雅生活服務 (3319) — 公布業績理想，去年收入及盈利為 100.3 億元(人民幣 · 下同) 及 17.5 億元，分別同比增長 95.5% 及 42.5%。末期息 0.52 元，同比增 15.6%，派息比率 39.5%。管理層預期未來 3 個財年的在管面積年復合增長率達 20%，筆者估計期間每年盈利增長應可超過 20%。現價對應 2020 年度市盈率 20.5 倍，估值吸引，亦較同業便宜，維持買入建議，6 個月目標價 40 元，止損價 30 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 60 點，已接近全日高位，隨後輾輾回落，午後於低位窄幅震盪，最多曾跌 670 點，收報 27918 點，跌 579 點或 2.0%，成交額按日增 14% 至 1902 億元，今月以來日均成交額 2025 億元。港股通南向資金淨賣出 69 億元，包括淨賣出約 6 億元小米 (1810) 及 22 億元美團 (3690) 股份。3 月至今累計淨賣出 227 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 1 升 52 跌 2 持平。業績遜預期及 A 股上市受挫的吉利汽車 (175) 跌逾 11%，是跌幅最大藍籌。舜宇光學 (2382) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 5%。安踏體育 (2020)、瑞聲科技(2018) 及金沙中國 (1928) 跌逾 4%。中生制藥 (1177) 及友邦保險 (1299) 跌近 4%。港交所 (388) 跌近 3%。藥明生物 (2269) 升 0.6%，是唯一上漲藍籌。

恒生科指跌 3.1%，成份股 5 升 24 跌 1 持平。大型科技股普跌。阿里 (9988) 持平，京東健康 (6618)、美團(3690) 及小米 (1810) 分別跌逾 4%、3% 及 2%。快手 (1024) 跌 12%，是跌幅最大成份股。其次是眾安在線 (6060) 及明源雲 (909) 跌逾 11% 及 5%。比亞迪電子 (285) 跌逾 4%。中芯國際 (981) 跌逾 3%。閱文集團 (772) 漲逾 13%，是表現最好成份股。同程藝龍 (780) 及金山軟件 (3888) 分別升 3% 及 1%。

板塊方面，燃氣股逆市上升，昆侖能源 (135) 及中國燃氣 (384) 分別漲 5% 及 2%。手機零件、有色金屬、汽車、光伏、家電、物管、航空、航運、港口及濠賭股跑輸大市，跌幅居前。紫金磺業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 跌 8%-9%。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 跌 9% 及 7%。協鑫新能源 (451) 跌 10%。保利協鑫能源 (3800)、信義光能(968) 及信義能源 (3868) 跌 4%-6%。JS 環球生活 (1691) 跌 5%。永利澳門 (1128) 跌 5%。永升生活服務 (1995) 及華潤萬象生活 (1209) 跌 9% 及 6%。中國 3 大航空股跌 6%-7%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌 9%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 4%。

周三上証指數低開 0.5%，短暫冲高後輾轉回落，午後於低位窄幅震盪，最多曾跌 1.5%，收報 3367.06 點，跌 1.3%。深証成指跌 1.5%，科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 7600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入 50 億元，3 月至今累計淨買入 195 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

IHS Markit 公布，歐羅區 3 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 62.4，高於預期的 57.7。期內，服務業 PMI 初值為 48.8，預期為 46；綜合 PMI 初值為 52.5，預期為 49.1。(信報)

4) 新股訊息

市場消息透露，騰訊 (700)、渣打(2888) 及新加坡政府投資公司有份投資的聯易融 (9959)，以每股 16.28 至 18.28 元招股， 發行 4.528 億股，集資 73.72 億至 82.77 億元。每手 500 股計，最新入場費為 9232.1 元。該股計劃本周五至下周三(31 日) 公開招股，4 月 9 日上市。(信報)

5) 個股訊息

以非國際財務報告準則計，騰訊 (700) 去年盈利 1227.4 億元(人民幣 · 下同)，按年增 30.1%。單計第四季，盈利為 332.1 億元，按年升 30.3%。去年收入 4820.6 億元，按年增 27.8%，單計第四季，收入 1336.7 億元，按年增 26.4%。(信報)

根據非國際財務報告準則計量，小米 (1810) 去年經調整淨利潤 130.1 億元(人民幣 · 下同)，按年增長 12.8%。單計第四季度，經調整淨利潤 32.0 億元，按年增 36.7%。去年收入 2458.7 億元，按年增 19.4%；單計第四季，收入 705 億元，按年增 24.8%。去年智能手機收入 1522 億元，按年增 24.6%，全球智能手機全年出貨量 1.46 億台，按年增 17.5%。(信報)

恒生指數公司公布，百度集團 (9888) 符合相關指數的快速納入規則要求，將於 4 月 8 日收市後被納入恒生中國企業指數等指數。百度亦會被納入恒生綜合指數、恒生科技指數及恒生互聯網科技業指數。(信報)

安踏體育 (2020) 公布，全年盈利 51.62 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 3.4%，每股盈利 191.92 分，派末期息 47 港仙。期內，收益 355.1 億元，按年升 4.7%。(信報)

東亞銀行 (23) 公布，向友邦保險 (1299) 出售東亞人壽全數股權，以及與友邦訂立 15 年銀保分銷協議，總代價為 50.7 億元。(信報)

紫金礦業 (2899) 公布，預期今年首季盈利 23 億至 25 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.21 倍至 1.4 倍；去年同期盈利 10.4 億元。(信報)

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