〈台股盤中〉台積電落寞 中小型股撐人氣「萬六」失而復得

在美股科技股走弱，以及台股 ADR 集體收黑的衝擊下，台積電大跌近 4% 開出，造成台股指數今 (24) 日開盤大跌 183 點，直接摜破萬六，不過，隨後台積電收斂跌福，也有不少買盤持續湧入中小型股，上市櫃仍有超過 950 檔個股維持上漲，指數收斂跌點至百點內，在 16100 點附近震盪，預估成交值約 3200 億元。

由於英特爾宣布將耗資 200 億美元在亞利桑那州興建兩座新的晶圓廠，並建立晶圓代工業務為其他公司製造晶片，造成台積電股價有壓，盤中跌幅逾 2.5%，影響大盤跌點逾 110 點。

儘管台積電偏弱整理，在 50 大權值股中跌幅較重，並造成聯電跟跌 1.3% 左右，但仍有不少權值股走強，南電漲逾 6%，聯發科、亞德客 - KY 漲逾 2%，元大金漲近 2%，華碩、上海商銀、遠傳、正新、鴻海、中信金、彰銀、中租 - KY 等均穩在盤上。

從個別產業來看，電腦板卡族群續強，映泰、承啟亮漲停燈號，麗臺漲逾半根停板，青雲、撼訊也穩在盤上。

ABF 載板族群在南電大漲的帶動下，景碩漲逾 3.5%，欣興漲 1% 之上。

台康因旗下乳癌生物相似藥解盲達標，最快今年第 3 季向美國食品藥物管理局申請上市，股價以漲停開出，帶動原物料族群走勢，台耀大漲 8%，松瑞藥、中化生和神隆均漲逾 2%。

而其他生技族群同樣成為資金避風港，基亞漲逾 6%，順藥、合一、寶齡富錦等反彈 3%，杏國、智擎、生華科和晟德漲 2% 之上。

日前表現強勢的航運族群持續陷入整理，正德、益航、慧洋 - KY 均跌 2% 之上，裕民、四維航和陽明等遭壓在盤下，長榮和萬海則力守紅盤。

元大投顧指出，法人季底作帳意興闌珊，僅看到投信零星點火，市場焦點集中年報數字和配息狀況，勢必影響短線股價走勢。

國泰證期研究部則指出，目前科技股仍維持弱勢格局，需等待債券殖利率的利空鈍化，若債券殖利率創高但科技股卻不跌反漲時，外資才有望轉多，在資金未回流前，短線操作仍建議以非電族群為主。