【袁志峰專欄】短線交易可關注績優股

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $8.26

1) 股市前景

受港股通南向資金顯著淨流出以及 A 股下跌拖累，港股昨日受壓，科技股領跌。恒指連跌 3 日累瀉 3.1%，盤中低見 28376 點，接近 3 月 9 日今年低位的 28326 點，若跌破將下試 28000 點心理關口。港股仍處調整期，長線投資者宜静待市況明朗後才加注。月底前是業績高峰期，短線交易可關注績優股。

今天推介是中海油 (883) — 股價近日急回，主要受國際期油價格下跌拖累，現價對應市盈率 8.3 倍，市賬率 0.74 倍，股息率逾 7%，估值吸引。紐約期油每桶價格去年均價約 40 美元，今年首兩個月約 56 美元，目前約 60 美元。全球經濟復甦對石油需求有支持，估計中海油今年盈利有明顯增長。建議買入，目標價 9.5 元，止損價 7.85 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 123 點，隨後輾輾回落，午後弱勢震盪，最多曾跌 509 點，收報 28497 點，跌 388 點或 1.3%，成交額按日升 24% 至 1666 億元，今月以來日均成交額 2032 億元。港股通南向資金淨賣出 44 億元，包括淨賣出 10 億元小米 (1810) 及 21 億元美團 (3690) 股份。3 月至今累計淨賣出 157 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 6 升 48 跌 1 持平。吉利汽車 (175) 業績遜預期，股價跌逾 6%，是表現最差藍籌。其次是美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 5% 及 4%。海底撈 (6862)、藥明生物 (2269) 及石藥集團 (1093) 跌逾 3%。中生制藥 (1177)、中石油 (857) 及安踏體育 (2020) 跌逾 2%。百威亞太 (1876) 升近 2%，是表現最佳藍籌。

恒生科指跌 2.5%，成份股 3 升 27 跌。大型科技股全線下跌，美團 (3690)、小米 (1810) 及快手 (1024) 跌 4%-5%。網易 (9999) 及京東健康 (6618) 跌逾 2%。閱文集團 (772)、祖龍娛樂 (9990) 及新東方在線 (1797) 跌 6%-7%，是跌幅最大成份股。海爾智家 (6690)、比亞迪電子 (285) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 4%。微盟集團 (2013) 及聯想 (992) 漲逾 2%，是升幅最大成份股。

板塊方面，大型物管股逆市上升，碧桂園服務 (6098) 及雅生活服務 (3319) 漲 5%。醫藥、晶片、手機零件、家電、有色金屬、教育、航運、汽車及風電股跑輸大市，跌幅居前。國美零售 (493)、JS 環球生活 (1691) 及 TCL 電子 (1070) 跌 5%-7%。紫金磺業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 跌 5%-10%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 5%-6%。中教控股 (839) 及中國東方教育 (667) 跌逾 4%。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 跌逾 4% 及 3%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 跌逾 4% 及 6%。

周二上証指數平開，隨後輾轉回落，午後弱勢震盪，最多曾跌 1.6%，收報 3411.51 點，跌 0.9%。深証成指跌 1.1%，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨賣出 72 億元，3 月至今累計淨買入 145 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 個股訊息

吉利 (175) 宣布，與母企浙江吉利成立智能純電動車公司極氪，分別佔股權 51% 及 49％。管理層預計，將於下月開始預訂，並於今年第 4 季交付。外電引述知情人士稱，公司推動在上海科創板上市的努力遭遇阻力，因為中國監管機構質疑該公司是否足夠高科技。(信報)

閱文集團 (772) 公布，去年股東應佔虧損 44.8 億元 (人民幣 ‧ 下同)，不派末期息。期內，收入 85.3 億元，按年升 2.1%。按非國際財務報告準則計，其股東應佔盈利為 9.2 億元，按年下跌 23.2%。(信報)

藥明生物 (2269) 公布，去年度盈利 16.89 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 66.6%，每股盈利 0.43 元，不派末期息。期內，收益 56.1 億元，按年升 40.9%。(信報)

快手 (1024) 公布，按非國際財務報告準則，去年經調整虧損 79.5 億元 (人民幣 ‧ 下同)，2019 年同期經調整盈利為 10.3 億元。期內，收入 587.8 億元，按年上升 50.2%，主要是由於線上營銷服務及其他服務的強勁增長所致。(信報)

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