〈英特爾進晶圓代工〉台積電股價跳水市值跌破15兆元

英特爾 (Intel) 宣布將啟動 IDM 2.0 發展策略，跨入晶圓代工業務，消息一出，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (24) 日股價跳水，早盤一度重挫逾 3%，來到 571 元，創 2 個月新低，市值也較前一日蒸發 5963.99 億元、縮水至 14.8 兆元，隨後跌幅雖稍收斂、但仍超過 2.5%。

英特爾新任執行長 Pat Gelsinger 稍早宣布，啟動 IDM 2.0 發展策略，包括將投資 200 億美元，在美國亞利桑那州新建 2 座晶圓廠；並設立代工服務部門，向外部業者提供處理器代工產能，也強調會持續投入技術研發，預計第二季以 7 奈米製程技術，研發新一代 Meteor Lake 處理器。

另一方面，英特爾也確認，將擴大採用第三方晶圓廠代工產能，與台積電等代工業者合作先進製程技術，打造旗下 PC 與伺服器的處理器產品。

市場解讀，英特爾新的營運發展策略，將與台積電在代工服務及先進製程上持續較勁，加大與台積電的競爭態勢，也衝擊台積電股價。法人則認為，英特爾並非第一次跨入晶圓代工領域，成功是否仍需時間驗證。

英特爾過去曾企圖發展晶圓代工事業，但在 2018 年傳出收攤。力積電董事長黃崇仁當時曾指出，英特爾與三星這種 IDM 廠不懂做服務，習慣接一次一萬片以上的訂單，2000-3000 片就愛接不接，這是文化問題。