傳與日產官界合作開發新技術 台積電：日本項目按計畫進行

日本媒體報導，日本佳能等 3 家公司將與日本產業技術總合研究所 (AIST) 合作，開發新一代半導體技術，並有意與台積電 (2330-TW) 建立合作，對此，台積電今 (23) 日回應，目前日本項目正按計畫進行中。

據日本媒體報導，日本佳能 (Canon)(7751-JP)、東京威力 (8035-JP) 及迪恩士半導體等 3 家公司，將與日本產業技術總合研究所合作，共同研發新一代半導體，並打算與台積電、英特爾 (INTC-US) 等國外廠商建構合作體制，在半導體研發上扳回一城。

此外，日本經濟產業省將撥款約 420 億日幣支援研究開發，目標是在 2020 年代中期，確立 2 奈米的新一代半導體製程技術。

隨著全球地緣政治衝擊持續，日本政府加大供應鏈撤出中國的力道，要在日本重建半導體供應鏈，去年起積極拉攏台積電，盼能說服台積電赴日本設廠。

而台積電也在今年 2 月的董事會拍板，將在日本投資設立 100% 持股子公司，實收資本額不超過日幣 186 億元 (約 1.86 億美元)，用於擴展 3DIC 材料研究。

日本目前為全球頂尖半導體設備和原料製造國，許多重要供應商均來自日本，如東京威力、信越化、迪恩士半導體、勝高等，都是台積電主要供應商。