Netflix喜揚揚！華爾街看好「查戶口」策略將奏效

近期 Netflix 在某些地區進行新型態的測試功能，打算封鎖共用密碼，防止一人收費多戶共用，多家投行預計，Netflix 「查戶口」的舉動將取得豐碩的成果。

隨著新冠疫情影響，人們防疫在家辦公、隔離或是避免外出，促使人們更長時間的觀看 Netflix 影片，而 Netflix 持續投入大量資金，添加原創影音內容，吸引了數百萬全球觀眾加入其流媒體平台。

近期 Netflix 在某些地區進行新型態的測試功能，打算封鎖共用密碼防止一人收費多戶共用，消息一出震驚不少使用者，認為 Netflix 「查戶口」、正實施「養套殺」策略。

花旗分析師 Jason Bazinet 表示，「多人共用」帳號、觀看線上影集的普遍習慣，每年為線上影音企業減少約 250 億美元的收入，Netflix 收入損失預估約其收入的 25%。相對來說，這是一筆相當可觀的收入。

Jason Bazinet 認為，隨著串流媒體服務成為世界焦點，封鎖多人共用 (單一) 帳戶的行為，這對股東來說將變得越來越重要。

美國銀行也指出，打擊共享密碼的舉措，可能會刺激 Netflix 新增其訂閱戶。

投行 Argus 將 Netflix 股票評級上調為「買入」，目標價為每股 650 美元，比其當前股價高出 20%。

受此消息激勵，截稿前，Netflix (NFLX-US) 美股週二盤中上漲 2.86% 至每股 538.03 美元。