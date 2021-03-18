Fed決策結果：經濟增強、通膨提高、升息時間表不變

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 週三 (17 日) 公布最新利率決議，僅管目前經濟前景改善，通膨預期提高，聯準會仍維持近乎零利率，維持購債計畫，並且預期 2023 年前都不會升息。

Fed 於會後聲明中寫道，在經濟復甦步伐放緩之後，近期經濟活動和就業指標有所回升，儘管受新冠疫情影響最嚴重的產業仍然疲弱，通膨率繼續低於 2%。

FOMC 季度經濟預測，2021 年美國 GDP 將增長 6.5%，之後幾年將降溫，預計失業率將從目前的 6.2% 降至 4.5%。

按照最新釋出的利率點陣圖，18 位聯準會官員中有 7 位認為，2023 年 Fed 至少升息一次。

消息公布後，截稿前台北時間週四上午 2 時 20 分許，道瓊漲逾 100 點、標普 500 指數持平、那指跌幅收窄至約 0.4%。

2 年期美債殖利率從 0.147% 擴大跌幅至 0.137%。十年期美債殖利率收斂漲幅自 1.660% 來到 1.650%。

美元小幅走跌 0.11%，暫報 91.70 美元。黃金自每盎司 1,734 美元短線飆高，暫報每盎司 1,742 美元。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，對於投資者和經濟前景而言，這聽起來似乎是完美的方案，華爾街正在看到市場對此非常樂觀的反應。

持續更新...

