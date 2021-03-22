本週操盤筆記：鮑爾、葉倫出席國會聽證 拜登上任首場記者會

本週重點國際財經大事包括：鮑爾、葉倫共同出席國會聽證、拜登上任首場記者會、多位 Fed 票委發表談話等，其中市場最為關注 鮑爾、葉倫共同出席國會聽證。

本週操盤筆記 (0322-0326)

1. 鮑爾、葉倫共同出席國會聽證：

週三 (24 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)、美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將共同出席眾議院金融服務委員會聽證，將就疫情紓困方案與經濟發表證詞。

市場亦關注，眾議院議員是否將詢問鮑爾、葉倫有關長天期美債殖利率持續走揚、美國經濟展望等問題。

2. 拜登上任首場記者會：

週四 (25 日) 美國總統拜登 (Joe Biden) 將舉行上任來首場記者會，預料拜登將對美國疫情狀況、美國疫苗接種進度、後續 3-4 兆美元的基礎建設計劃等做出說明。

週四 (25 日) 記者會是拜登就任至今約 2 個月以來的首場記者會，刷下美國歷史上新總統就任來還沒召開記者會的最長時間，而拜登一直並未對美國大眾召開記者會，已引發不少批評聲浪。

3. 多位 Fed 票委發表談話：

本週包括紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams)、Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、亞特蘭大 Fed 主席波斯提 (Raphael Bostic)、芝加哥 Fed 主席伊文斯 (Charles Evans)、里奇蒙 Fed 主席巴爾金 (Thomas Barkin)、舊金山 Fed 主席戴利 (Mary Daly) 將發表談話。

上週 Fed 甫結束 3 月利率會議，會上 Fed 決議維持利率不變，且仍估計 2023 年才會進入升息循環，但整體升息預期是已向前傾斜，因本次 FOMC 中，有 4 個委員支持 2022 年升息，比去年 12 月的 1 個大幅增加；有 7 個委員支持 2023 年升息，也比去年 12 月的 5 個大幅增加。

4. 主要經濟體 3 月製造業 PMI：

本週 Markit 將公布各主要經濟體製造業 PMI，包括美國、德國、法國、歐元區、日本等經濟體，其中，市場最關注美國經濟表現。

隨著美國新冠疫情趨緩、疫苗接種加速，美國經濟前景正高速復甦，不僅 ISM 2 月製造業 PMI 報 60.8 創 3 年新高，Fed 在本次 3 月利率會議也大幅上修 2021 年實質 GDP 預估值自 4.2% 至 6.5%。