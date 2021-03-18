債市風暴來襲！10年期美債殖利率觸及1.75%

週四 (18 日) 通膨擔憂促使華爾街惴惴不安，債市拋售風暴湧現，10 年美債殖利率觸及 1.75%，創下自 2020 年 1 月以來新高，30 年期美債殖利率來到 2.51，為 2019 年 8 月以來首見。5 年期美債殖利率走升至約 0.887%。2 年期美債殖利率暴漲至約 0.165%

美國銀行近期發布的一份調查顯示，華爾街基金經理人已將「通膨」和 Fed 帶來的「削減恐慌」(taper tantrum)」列為他們更大的頭號擔憂。

IIF 首席經濟學家 Robin Brooks 說：「市場一直在試探聯準會，看他們能承受多高的美債長期殖利率。昨天的 FOMC 會議相當於 2013 年 6 月，當時 FOMC 淡化了不斷上升的長天期殖利率，並加劇削減恐慌 (taper tantrum)，這就是現在債市正在發生的事情。」

National Securities 首席市場策略師 Arthur Hogan 表示，事實上，Fed 目前如此堅定地堅持他們現在所做的事情，這實際上是 Fed 試圖讓市場適應新常態。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (17 日) 公布最新利率決議，僅管目前經濟前景改善，通膨預期提高，但暗示 2023 年底前都不會升息。

鮑爾於會後記者會表示，未來數月美國通膨與就業率將大幅上揚，但這不足以確保聯準會 (提早) 升息。

針對近期債市動盪，鮑爾明確指出，目前諸如資產購買等貨幣政策都是適當的，Fed 無須對近月美債殖利率大漲做出反應。

Robin Brooks 認為，Fed 昨日傳遞的資訊是，即使經濟成長和通膨上升，Fed 也將按兵不動，但今天過後，美國較長天期美債殖利率將繼續走高，這將再次給新興市場外匯市場帶來壓力。

債市投資者將 Fed 傳遞的訊息解讀為，Fed 將讓經濟升溫，直至就業率恢復疫情前的水準，但 Fed 放手讓通膨率上升可能只會讓交易員們感到煩惱，因為這會侵蝕債券的獲利。美債殖利率與債券價格走勢相反。