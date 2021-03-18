鮑爾釋出鴿派訊號 美國10年期公債殖利率高點回落

美國聯準會（Fed）周三（17 日）按兵不動，看好今年美國經濟成長強勁，但 2023 年底前都不會升息，最新發言強化鴿派立場，使美國 10 年期公債殖利率從高點回落。

美國 10 年期公債殖利率周三（17 日）回落，最低報 1.629%，稍早盤中一度及 1.689%，創下自去年 1 月 24 日以來新高。殖利率與價格走勢相反，而 1 個基點相當於 0.01%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）決議將基準利率維持在趨近於零的水準，並繼續實施每月至少購買 1,200 億美元債券的計畫。央行預期在 2023 年之前都不會升息。

聯準會預測今年 GDP 成長率 將達到 6.5% ，且通膨率在 2.2%，不過這兩項數據會在在 2022 年時降溫。上述預測再加上基準利率走勢，顯示聯準會仍維持目前計畫，允許美國經濟在走出疫情之際火熱發展。

摩根士丹利（Morgan Stanley）全球總經策略主管卡隆（Jim Caron）表示：「基本上，通貨再膨脹交易 (reflation trade) 底氣仍足，並未釋出任何提前升息的訊號...... 重要的是，聯準會預估通膨率到 2023 年以前都不會大幅超過 2%。大多數人認為升息的門檻是 2.5%，但聯準會卻說目前水準遠低於此。」

當鮑爾被問及美國 10 年期公債水準時，他表示對市場「失序」的狀態感到擔憂，不過認為目前公債價格仍在適當的區間內。

牽動公債價格的其他消息包括，美國商務部公布 2 月新屋開工大幅下滑，反映全美壟罩暴雪的衝擊。此外，Fed 開會前，財政部標售 350 億美元的 119 天期國庫券。