中國原物料需求高漲 散裝航運Q2穀物運送旺季樂觀

由於中國擴大進口原物料需求，散裝市況第一季淡季不淡，散裝航商包括慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606-TW) 和四維航 (5604-TW) 等前 2 月合併營收年增幅均超過 10%，法人看好，由於中國糧食需求強勁，加上今年供需結構轉佳，第二季起進入穀物運送旺季後，散裝市況可望進一步轉強。

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 1960 點，創 5 個月來高點。

慧洋表示，中國農曆年後復甦力道強勁，加上南美穀物出貨暢旺，帶動近期中小型運價船舶指數大漲，供需往好的方向前進，產業市況也逐步回到疫前水準，樂觀看市場熱度將延續至第二季。

正德 (2641-TW) 也認為，在貨櫃海運市場供不應求後，散裝航運以往供過於求的狀態將明顯改善。

法人說明，中國在經歷豬瘟後養豬數量已逐漸回復，推升飼料進口需求強勁，加上近月中國境內如小麥、玉米等價格創數年高，加大穀物進口需求，隨著時序進入第二季穀物運送旺季，有望持續支撐運價。

另一方面，法人分析，在新造船訂單創歷史新低下，預估今年供給僅增速 2.6%，遠低於過去 5 年平均，但受惠全球經濟復甦和大宗原物料價格上揚，需求預估年增可達 4.6%，可望漸呈供不應求情形。

同時，鐵礦砂四巨頭對今年鐵礦砂看法正向，如 RioTinto 近期公布今年目標產量 3.25-3.40 億噸，年增 3%，加上中澳政治角力和巴西 Vale 逐漸復產，將使中國將加大進口巴西鐵礦砂拉貨需求，由於運送距離較遠，使今年鐵礦砂運送量有望年增 2.2%。