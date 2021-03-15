盤前財經大事搶先讀2021年03月15日

今日操盤前瞻

科創 50 成份股調整

美國啟動日光節約時間

法說會：台中銀

10 年期殖利率再度升破 1.6% 大量發債關卡過關為何美債突然被拋售？

美國財政部本周標售 1200 億美元公債的關卡順利過關，一周以來大致保持平穩的美國債市卻在周五 (12 日) 豬羊變色，10 年期美債殖利率再度陡升並突破 1.6%，對通膨失控的疑慮再度浮現。閱讀全文...

美債殖利率攀升 科技股波動重返疫情崩盤時水準

今年 3 月對投資人來說將又是一個難熬的月份。隨著美國 10 年期公債殖利率突破 1.6%，加上經濟前景好轉使投資人目光集中在成本較低的景氣循環類股，科技股面臨的不確定性正與日俱增。閱讀全文...

鴻海旗下鴻騰斥 3.38 億元 收購 Linksys Holdings 持股至 100%

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰宣布，擬斥最多 1200 萬美元、約當新台幣 3.38 億元，向關係人取得子公司 Linksys Holdings 的 9.57% 股權，交易完成後，鴻騰將 100% 持有 Linksys Holdings。閱讀全文...

原料乙烯價漲 台聚 EVA 成本轉嫁壓力增

台聚 (1304-TW) 去年下半年起受惠太陽能需求暢旺，主力產品 EVA 價量齊揚，獲利大增，雖然近期 EVA 價格持續看漲，不過，在原料乙烯價格近期同步成長下，台聚成本轉嫁開始出現壓力，客戶採購動能不如過去幾周強勁。閱讀全文...

〈觀察〉亞洲鋼市仍具補漲空間 國內鋼廠受惠

全球鋼鐵需求強勁，在目前整體市場庫存水位偏低、加上供給持續縮減、原料價格逼近歷史高點，且亞洲鋼市漲幅落後歐美市場下，市場看好，後續仍具備補漲向上動能，國內鋼廠中鋼 (2002-TW) 等可望持續受惠。閱讀全文...

〈觀察〉記憶體產業迎多頭 供應鏈「長短料」成隱憂

記憶體產業落底反彈，本季 DRAM 合約價翻揚、NAND Flash 則提前止跌，但就在產業即將迎來多頭行情之際，伴隨著半導體缺貨潮而來的，是未來可能出現的「長短料」隱憂，後續恐導致記憶體等相對較不缺貨的產品受影響，下游廠商拉貨動能因此放緩。閱讀全文...