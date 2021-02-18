散裝運價飆漲推升BDI指數強彈3成 續勢挑戰2000點

在中國大量採購鐵礦砂和穀物的激勵下，散裝航運市況升溫，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 一周來飆漲近 35% 至 1756 點，尤其海岬型、巴拿馬型運價指數均飆漲 40% 上下，激勵今 (18) 日盤中多檔散裝股漲停，法人認為，今年巴西鐵礦砂供貨秩序可望回歸常態，發貨量應可優於去年，隨著海岬型運價穩健回升，使 BDI 有望挑戰 2000 點。

波羅的海海岬型指數 (BCI) 最新報來到 1912 點，近一周漲幅達 47.5%，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 則來到 2518 點，近一周漲幅達 40%，推升 BDI 衝上 1756 點，創 3 周來高點，法人認為，依目前漲勢，BDI 可望挑戰去年 10 月創下的 2000 點波段高。

據海運諮詢機構 Clarkson 預估，今年鐵礦砂運送需求增長 2.4%，煤炭運送需求也將由去年衰退 10.4% 轉為正成長 4.6%，全年散裝運送需求為 4%，而供給面扣除拆船運力增長 3%，正式呈現供不應求的黃金交叉，散裝業營運呈先蹲後跳。

慧洋 - KY(2637-TW) 指出，中國大量採購鐵礦砂、穀物等民生物資，再加上美國新總統拜登上任後，市場看好全球貿易緊張關係可望較先前趨緩，使全球海運市場升溫，從近期租家有意將租期拉長的態勢來看，顯示市場信心充足。

目前各船型日租金均高於航商營運損平點，海岬型船舶日租金已近 1.6 萬美元、巴拿馬型日租金 2.2 萬美元、超輕便極限型和輕便型也達 1.4 萬美元。

法人指出，由於今年散裝市況供需結構好轉，加上上半年鐵礦砂發貨力道有望大幅優於去年同期，樂觀看待海岬型船舶營運比重較高的裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW) 獲利動能，而慧洋也將轉虧為盈。

另一方面，台航今年起有 5 艘新船加入營運，其中有 3 艘已簽訂好合約，法人樂觀看待，隨著新船加入營運行列，獲利可期。