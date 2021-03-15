本週操盤筆記：Fed利率會議、美中高層戰略對話、科創50成份股調整

本週重點國際財經大事包括：Fed 3 月利率會議、美中高層戰略對話、陸股科創 50 成份股調整等，其中市場最為關注 Fed 3 月利率會議。

本週操盤筆記 (0315-0319)

1. 聯準會 3 月利率會議：

台北時間週四 (18 日) 聯準會 (Fed) 將公布 3 月利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持當前利率走廊在 0-0.25% 區間不變，並維持目前每月至少 1200 億美元 QE 購債規模不變，以繼續支持美國經濟在後疫情時期復甦。

市場經濟學家普遍關注本次 Fed 利率會議，是否可能針對長天期美債殖利率高速上行、市場通膨預期急升、是否推出扭轉操作 (OT) 等議題作出說明。

另外，市場亦聚焦即將於 3 月底到期的 SLR 放鬆政策是否收緊，以及更新版的經濟預測概要 (Summary of Economic Projections) 中對於 GDP 增長率和通膨預期之數據。



2. 美中高層戰略對話：

週四 (18 日) 至週五 (19 日) 為期二日，中國外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外長王毅將與美國國務卿布林肯、美國國家安全事務助理蘇利文在美國阿拉斯加州的安克拉治市舉行美、中高層戰略對話。

此次美中高層會面是美國總統拜登上任後，美中雙方首次的高層官員面對面會議。

而據《路透社》引述不願具名美國官員消息報導，這次美、中高層對話，雙方將探討新冠疫情、氣候變化等問題，另外也將就香港、台灣分歧意見展開對話。

然而金融市場最聚焦的美中貿易戰、美國將中方企業列入實體清單、美國針對中國的半導體出口禁令等問題，則估計不會在此次的美中會議中討論。

3. 科創 50 成份股調整：

週一 (15 日) 上交所將對科創 50 成份股進行季度調整，新納入個股名單包括：寒武紀 - U、君實生物 - U、奇安信 - U、孚能科技、天合光能。

剔除個股名單則包括：天準科技、福光股份、卓越新能、久日新材、致遠互聯。

4. 日本央行 3 利率會議：

週五 (19 日) 日本央行 (BOJ) 將召開 3 月利率會議，市場預期，日本央行將繼續維持政策利率在負利率的 -0.1% 不變，並維持殖利率曲線控制 (YCC) 定錨 10 年期日債殖利率在 0.0% 不變。

此前 2 月中旬日本央行總裁黑田東彥曾向日本首相菅義偉報告，認為在通膨持續疲軟的影響下，貨幣寬鬆有必要維持相當長的一段時間。