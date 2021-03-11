分析師：新增散戶繼續湧入市場 美國家庭手上現金豐沛

即使在 GameStop 軋空戰落幕後，散戶投資者似乎仍持續大量買進股票市場。有數據顯示，2 月份股票交易應用程式 Robinhood 的下載量增加了 55%。有分析師認為，如今美國家庭手上現金豐沛，預料散戶交易狂潮將會持續。

據 JMP Securities 通過 SameWeb 應用程式進行的數據分析，受千禧一代青睞的股票交易應用程式 Robinhood 在 2 月份的下載量達到 210 萬次，較去年同期大增了 55%，雖然較 1 月份的 360 萬次下載量有所下跌，但該項數據顯示出，新投資者仍在持續湧入股票市場。

JMP 分析師 Devin Ryan 表示，應用程式的下載量，以及平台上的帳戶活動預期將持續高過疫情前水平。隨著新的投資人不斷加入，交易活動將持續升高。

另一方面，通過大數據分析，高盛的衍生商品團隊發現，小額交易 (散戶買賣) 的美元總價值在過去一年中增長了 85%，使得散戶成為市場中更加強大的力量。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 表示，如今美國家庭滿手現金，估計美國家庭已經積累了約 1.5 兆美元的「超額」儲蓄，到 2021 年年中，此一數字應該會上升到約 2.4 兆美元。在這樣的情況下，散戶交易的熱潮可能將會持續。

Kostin 也表示，由於短期利率可能繼續維持在接近零的水平，散戶投資者可能會繼續將資金配置到資產市場當中，像是具有更大回報潛力的股票。Kostin 預測，美國家庭將成為 2021 年股票需求最大的來源。高盛也在日前，將家庭的淨股票需求預期，從先前的 1000 億美元上修至 3500 億美元。