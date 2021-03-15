SIPRI：全球軍火交易與五年前的水準相同 台灣出現減少

一份最新報告顯示，全球 2016 到 2020 年之間的軍火交易量，較 2011 至 2015 年的五年期間減少 0.5%，呈現持穩狀態。武器出口前五名的國家當中，美國、法國、德國增加出口，俄羅斯與中國則是減少了出口量。

根據《日本經濟新聞》週一 (15 日) 報導，這些數據來自於瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所 (SIPRI) 於 15 日所發布的最新報告。

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告指出，2020 年的全球軍火交易量較以往出現明顯減少，軍火產業的生產、供應可能因為疫情關係而受到影響。然而該研究所也提到，即使去年疫情肆虐，仍有幾個國家簽下金額龐大的軍火合約，認為「在這二十年左右交易持續增加的傾向已經告終的看法，似乎還為之過早。」

全球最大軍火出口國的美國，近五年來的出口量較更早的五年之前增加 15%，該國的全球市占率也增加 5% 至 37%。而第三名的法國增加 44%，第四名的德國也增加 21%。另一方面，第二名的俄羅斯出口減少 22%，第五名的中國也減少 7.8%。

從地域區分來看，軍火進口量以亞洲、大洋洲的數量最多。台灣在 2016-2020 年的軍火進口量少於 2011-2015 年的五年期間；日本在 2011-2015 年與 2016-2020 年的這段期間，軍火進口量則是增加了 124%。

之所以出現如此現象，斯德哥爾摩國際和平研究所認為，對這個區域的多數國家而言「中國的威脅升溫，是武器進口的重要原因。」

斯德哥爾摩國際和平研究所認為，每年實施統計的波動幅度過大，所以該研究所是以五年為單位來分析軍火交易。