「新債王」岡拉克：那斯達克可能重演2000-2003年崩盤

有「新債王」稱號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 周二 (9 日) 警告，那斯達克後續可能出現類似 2000-2003 年那樣下跌，VIX 指數在下一次衰退中將超過 100。

岡拉克透過 Webcast 表示，他認為那斯達克可能已經見頂，美股將走下坡路，跌幅可能會遠超過 10-15%，對於是否可能超過《大賣空》主角原型 Michael Burry 的 80%，他無法確定。

什麼原因會造成這樣的崩跌？也許是通膨。岡拉克認為，在基數效應和刺激措施的支持下，今年夏天的幾個月，整體通貨膨脹率將超過 3%。

(圖表取自 Zero Hedge)

岡拉克認為，情況還可能更糟，他比較了 CPI 與 ISM，表示合理的推測將是 4%，並將嚇壞債券市場。他表示，聯準會將不會擔心高通膨，反而會歡迎，因為實質負利率將讓他們更易於管理過高的債務。

對應到股市，岡拉克指出，六大超級科技股估值驚人，遠期的本益比已升至 19 倍，雖沒有 1999 年那麼高，但較疫情前已是大幅攀高。

(圖表取自 Zero Hedge)

岡拉克表示，長期而言，他非常看好大宗商品。至於黃金，他對 1800 美元的黃金保持中立，但當前來看，預計長期反彈，因為已經出現超賣。DoubleLine 的模型顯示，黃金大約處於公允價值。

他指出，在美國居民個人收入構成中，來自政府的補貼收入已經占到 27%，而刺激計畫仍在繼續，並導致人們可能開始相信，刺激是永久性的。

在談到美元時，岡拉克表示，儘管他最近幾個月一直看漲美元，但美元在短暫反彈後將下跌，長期非常不看好。

(圖表取自 Zero Hedge)

在回答當前世界上最便宜的資產是什麼的問題時，他的答案是：農田。