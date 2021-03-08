不甩殖利率飆升 美股基金連4周吸金逾700億美元

無懼美債殖利率飆高，市場資金持續湧入美股，根據統計，美股基金上周淨流入 62.62 億美元，連續四周榮登股票吸金王寶座，累計淨流入 712.48 億美元，創下 2015 年來最強吸金紀錄。

摩根全球創新成長型產品經理陳若梅表示，美債殖利率勁揚引發市場擔憂，造成風險性資產回檔修正，但回顧過去歷史經驗，美股、全球股市都與 10 年公債利率長期呈現正相關性，自 2009 年以來，當 10 年期公債利率攀升超過 50 個基點，美股上漲機率高，顯示若利率上升反應景氣上揚，將同步帶動股市上漲。

從近期發布數據也顯示美國經濟持續穩健復甦，其中 2 月 ISM 製造業指數上升至 60.8，優於市場預期，企業獲利表現也持續回升，超過八成標普 500 指數成分企業的第四季財報獲利均優於預期，扣除能源產業後的 EPS 年增率高達 8.2%。

至於近期相對承壓的科技股，盈利增長動能仍十分強勁，高達 93.2% 企業獲利優於預期，預期在經濟與企業獲利基本面向好趨勢不變下，仍將提供股市中長期支持。

陳若梅分析，市場現階段普遍預期在拜登政府 1.9 兆美元刺激方案帶動下，美國 GDP 第二季起將有明顯反彈，且成長力道將優於其他區域，可望帶動資金回流美國並提振美元表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，科技股在經歷超過半年的爬升後，自然面臨漲多壓力，目前波動看來仍屬資金健康調節。

從基本面來看，2 月陸續公布完畢的美國企業財報多表現正面，標普 500 指數超過八成的企業財報優於預期、資本支出也多上調。

謝佳伶指出，美國關鍵經濟數據如房市、工業部門及零售銷售等近來多優於預期或持續轉佳，加上聯準會強調暫無升息規劃，流動性短時間內無緊縮疑慮，預期在短期恐慌結束後，股市表現長期仍將回歸基本面。