SPAC爆發成長 全球交易量達1700億美元 超越去年全年

全球資金正飛速湧入 SPAC 市場。今年開春以來不到 3 個月，特殊目的收購公司 (SPAC) 交易量已飆升至 1700 億美元，創下歷史新高，並超越去年全年的 1570 億美元。

SPAC 成為新創公司 IPO 的熱門替代方案，因為可以通過較少的監管審查快速上市，也替華爾街及矽谷投資人帶來豐厚回報。

Dealogic 數據顯示，每天約有 5 家新公司成立，還有近 400 家 SPAC 在尋求上市公司，而今年 SPAC 交易的公司主要來自汽車、軟體和航空領域。

此外，今年迄今美國 SPAC 已通過 IPO 募集到 642 億美元，占市場 IPO 籌資總額的 76%，投資人湧入 SPAC，主因是希望透過成長型股票獲得更高的回報。

然而受到美債殖利率攀升影響，SPAC 股價近來出現下跌，因市場擔心其估值過於膨脹，追蹤上市 SPAC 表現的 IPOX SPAC 指數在過去一個月急跌超過 12.5%，同期標普 500 指數跌 2.4%。

Easterly Alternatives 的 SPAC 投資組合經理 Evan Ratner 表示，這種情況將會更加激烈，除非公債收益率持續走跌，否則波動將會延續。