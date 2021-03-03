〈房產〉高齡化社會生活支出大改變 蛋白區小宅推案成趨勢

台灣步入高齡化社會，也反映在家庭消費支出上，20 年來以醫療保健支出增加最多，達 5.1 個百分點，此外，餐旅支出也增加達 3.9 個百分點，房仲業者指出，家庭消費支出明顯改變，連帶牽動住宅市場，近年來小宅增加、蛋白區推案頻頻，相當程度反映了民眾生活型態的變化。

根據主計總處最新人口及住宅普查指出，在各種支出型態的比重上，醫療保健增加最多，餐廳及旅館次之，運輸交通及通訊第三，增加 0.6 個百分點；減少的比重最高的是食品及飲料，其次為休閒、文化與教育消費，此外，住宅服務、水電瓦斯與燃料比重減少幅度也達 1.7 個百分點。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，高齡化來臨，國人在醫療保健支出增加明顯，小家庭增加讓外食普遍，加上行動裝置普及，改變台灣人的生活型態，在排擠效應下，住宅服務相關比重反而減少。

郎美囡表示，20 年來較大的改變除了高齡，廣設捷運讓都市生活圈擴大，行動裝置普及等等，牽動了生活的改變，也讓居住形態大不同。

值得注意的是，住宅服務與水電瓦斯和燃料支出比重減少，但餐廳與旅館比重增加，在租金明顯反映下，可見民眾越來越習慣透過外食解決民生問題，至於像大直一帶匯集米其林的美食生活圈，也成高端購屋族取向之一。

同時，家庭的醫療保健的比例在 20 年來增加 5.1 個百分點，顯示國人更加重視健康，如今各年齡層都注重體態及吃得健康，保健支出增加，而高齡化社會對於醫療及健檢的依賴增加，就醫便利也是退休族群購屋、居住的考量。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，20 年來台灣家庭消費支出有明顯的改變，連帶也讓住宅市場有所改變，近年來小宅增加、蛋白區推案頻頻，一個程度也反映了民眾生活。綜觀未來，高齡化、科技化下，家庭消費支出將更往醫療與便利性偏移，對於民眾來說，生活機能也將成為購屋重點，生活負擔輕鬆和高性價比 (CP 值)，也會成為買方選屋的重要考量。