〈房產〉抑制房價 賴正鎰：房地合一與課徵囤房稅非最終解藥

針對行政院與立法院將房地合一稅制納入優先法案，鄉林建設 (5531-TW) 董事長、全國商總主席賴正鎰今 (23) 日指出，房地合一與課徵囤房稅絕非抑制房價的最終解藥，請財政部與立法院不要將「打炒房變成全面打房」，應三思後行。

賴正鎰強調，去年 12 月政府在房市投下震撼彈，已導致去年 12 月起接連兩個月的六都買賣轉移棟數衰退 8-16%，如果還要用房地合一與囤房稅修法的核彈，恐讓國內經濟復甦全面熄火。

財政部日前預告修正房屋稅條例，修正方向在於企業將不再適用「住家房屋現值低於 10 萬元以下」享有免稅優惠，另外，自然人也以全台 3 戶為限可免稅，預計今年 7 月 1 日上路、明年 5 月申報適用，同時，財政部也正在研擬檢討房地合一稅修法

外傳修法方向將以現行持有期間 1 年內課 45% 重稅，調整為持有 2 年內就課 45% 稅率；另擬修法將境內公司交易房產也一併納入房地合一稅，最高稅率同樣 45%。

賴正鎰指出，新冠肺炎疫情去年席捲全球，嚴峻衝擊全球實體經濟活動，2020 年全台賦稅收入年減逾 700 億元，較編列預算數短少 223 億元，為近 7 年首見低於預算編列數。所幸國內疫情控制得宜，國人消費逐季增溫，股市價量齊揚以及房地產市場回穩，上下游產業包括裝潢，家電，電梯等行業大好，且遺產稅大額申報案件增加，才勉強維持住稅收。

而房地合一稅實施 5 年來已嚇跑投資客，剩下的都是置產與剛性需求的買房族，房地產低迷多年，好不容易在去年開始漸漸復甦，房地合一稅收 5 年來累計達 296 億元，去年更增加到 144 億元，稅收都已經超出預期目標。

根據財政部 2020 年稅收統計，證交稅 1506 億元，較 2019 年增加 594 億元，年增 65.2%。土地稅達 2047 億元，較 2019 年增加 117 億元，年增 6.1%。在超徵稅收方面，證交稅預期值 1560 億元高出 51%，其次為綜所稅因房地合一稅徵收狀況超乎預期，多出 324 億元，達成率 107%；再次為土增稅，多出 217 億元，達成率 124%。