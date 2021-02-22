〈房產〉台南去年房市交易萎縮 平均每棟移轉面積高達39.7坪居冠

依全台建物權買賣移轉資料顯示，去年台南建物移轉棟數 2.3 萬棟，年減 0.6%，為六都中唯一交易衰退的區域，但建物買賣移轉單位面積以台南市最大，平均每棟買賣移轉面積為 131.2 平方公尺（約 39.7 坪）、面積空間持穩六都之冠，為成長幅度第一。

去年全台六都建物移轉面積最小的則是台北市，平均每棟為 80.6 平方公尺（約 24.4 坪），比起前年約 25.8 坪足足減少了 5.4%，為六都減幅度最大。房仲業者指出，台北市房產交易熱絡，但空間面積卻越買越小。

中信房屋研展室副理張漢超表示，去年全國買賣移轉棟數達 32.6 萬棟，年成長 8.76%，不過自 2018 年以來，全國建物所有權買賣移轉的平均面積已連 2 年縮減，台北市更大幅減少 5.4%，僅 24.4 坪，顯示房市交易熱絡背後，實際購買面積跟不上交易量成長幅度，而寸土寸金、房價較高的台北市所受到的影響更是明顯，不僅房子越買越縮水，平均面積更是六都中最小。

張漢超指出，「量」與「面積」是影響買賣移轉單位面積的兩大變數，若交易量增，但交易面積減少或成長幅度不如交易量，最終都會使得房產越買越小。

張漢超分析，去年台南市的建物買賣移轉單位面積成為六都最大，除了歸因於當地居住習慣之外，去年台南建物買賣移轉棟數的滑落竟也是另一主因。同時，由於台南房價持續成長盤整，交易心態略見縮手，使得建物交易量微幅縮減，不過在交易面積成長、量卻減少的狀態下，買賣移轉單位面積卻反而因此拉高，讓台南拿下六都買賣移轉單位面積最大、增幅最高的冠軍。