本週操盤筆記：鮑爾談話、思科、應材財報

本週重點國際財經大事包括鮑爾談話、思科、應材財報、多間原油機構發表原油市場展望報告；其中，市場最為鮑爾談話、思科、應材財報。

本週操盤筆記 (0208-0212)

1. 鮑爾談話：

聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於週四 (11 日) 於紐約經濟俱樂部發表談話，市場關注，鮑爾將可能對美國經濟前景與 Fed 貨幣政策發表展望。

在上週 Fed 甫結束的 1 月利率會議上，鮑爾當時表示，美國目前距離實現完全就業與通膨目標仍有很長的路要走，Fed 願意在更長時間內維持寬鬆。

另外，針對市場擔憂 2021 年美國通膨率可能暴衝之問題，鮑爾則認為，美國通膨短期內不會發生變化，比起通膨升溫，反而更擔心的是經濟復甦問題。

2. 思科、應材財報：

美股財報季已接近尾聲，本週重點關注財報有推特 (TWTR-US)、思科 (CSCO-IS)、應材 (AMAT-US)、迪士尼 (DIS-US) 等公司。

目前 S&P 500 已有 81% 公司公布財報，而最新市場預期 S&P 500 第四季每股盈餘 (EPS) 年增率將報 1.7%，大幅優於去年 12 月 31 日市場預期的 -9.3%。

3. 多間機構公布原油展望報告：

本週包括 EIA、IEA、OPEC 都將公布原油市場展望報告，市場關注，三大季度對於油市的供給、需求看法。

上週 OPEC+ 雖然下修 2021 年的原油需求成長預估，但也認為，OPEC+ 的聯合減產行動將令 2021 年全球油市面臨供給不足，估計到 5 月止，供需缺口可能達到每日 200 萬桶高峰。