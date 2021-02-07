未達協議目標！中國去年僅採購79%美農產品

美國農業部 5 日公布數據顯示，美國 2020 年出口 287.5 億美元的農產品至中國，未達到中美第一階段貿易協議的 365 億美元採購目標，達成率僅 79%。

值得注意的是，拜登政府稍早表示，正在審查 2020 年 1 月簽署的中美貿易協議。美中貿易全國委員會發言人 Doug Barry 表示，中國還有 11 個月的時間兌現兩年內多買 2 千億美元美國產品的承諾。不過外界早已預期，2020 年中國的採購量不會達標。

根據中美去年 1 月 15 日簽下的貿易協議，中國承諾以 2017 年對美採購金額為基準，在兩年內加碼購買 2000 億美元的美國商品及服務，而中國對美國農產品的採購目標，比 2013 年創下的 290 億美元紀錄，還要高出 25%。

路透社報導指出，2020 年美國農產品受到疫情影響延遲出口，但銷售在下半年大幅回升，其中黃豆是中國採買最多的美國農產品，去年美國對大陸的黃豆出口額達到 141.6 億美元，高於前年的 80 億美元，但不及 2012 年創新高的 148.8 億美元。

此外，市場分析是預期，中國玉米進口量將激增。美國農業部 1 月底日表示，有中國買家向美國採購 136 萬噸玉米，規模僅次於 2020 年 7 月中國大買 193.7 萬噸玉米，這也是美國總統拜登上任之後，中方首次大買美國大宗商品。

美國海關數據顯示，中國 2020 年總共向美國購買 1130 萬噸玉米，首度超越世界貿易組織 (WTO) 設定的配額水平。市場分析師認為，中國 2021 年的購買量很可能再次超越 WTO 配額。