Putnam投資公司：刺激計畫恐致風險資產面臨「融漲」風險

全美最大投資管理公司 Putnam Investments 表示，既使疫苗在美問世且適應力強，金融市場仍可能面臨「高糖效應」(sugar high) 威脅，Putnam 擔憂，今年市場恐迎來風險資產「融漲」(melt up)。

Putnam Investments 全球資產配置聯席主管 Jason Vaillancourt 在周一 (25 日) 發表的第 1 季聯合展望中提到，在一定程度上，這種現象可能由相同的政策刺激所推動，該項政策除了幫助全球經濟免於崩潰，也可能導致市場嚴重過熱。

標普 500 指數與那斯達克指數昨日雙雙收高，在美國參議院以壓倒性票數通過財長提名案後，前 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 正式成為美國首位女性首長。她此前呼籲推出更大規模的紓困方案，以挽救美國經濟。

葉倫的呼籲促使全球投資人繼續尋找可能出現於金融市場的任何上行空間。Putnam 研究團隊認為，現階段市場興奮程度已和網路泡沫時代越來越相似，出現企業內部人士拋售股票、SPAC 興起，以及部分企業收入普通卻得以獲得高估值等現象，既使如此，Putnam 仍認為美股有衝高可能。

Vaillancourt 解釋，網路泡沫為我們帶來 2 個教訓，首先，一些最好的獲利機會往往出現在遊戲的最後，資產泡沫的延續時間可能比我們預期的還要更長。

再來是投資人追求獲利的渴望。Vaillancourt 稱道，在這個追逐名利的世界，大量的儲蓄不斷在尋找它們的容身之處，資本最終會偏向能帶來獲利的任何資產。