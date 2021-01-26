「這不正常！」 美股重燃泡沫憂慮 恐慌指數盤中大漲20%

儘管這一話題已經延燒一段時間，但「泡沫」突然成為周一 (25 日) 美股的主基調，促使恐慌指數一度大漲，散戶瘋狂的情緒也帶來交易平台不時出錯。

美股周一盤中突然大跌，恐慌指數 (VIX) 迅速大漲 20%，一些交易平台突然發生狀況，Robinhood 回報在加密交易方面出現一些問題，Vanguard 發推特表示，已經了解一些客戶在訪問帳戶時遇到困難，TD Ameritrade 指出，已經知道部分客戶在 thinkorswim 平台上未能正常運作。

但最不正常的，還是市場部分個股走勢，如 GameStop Corp 的瘋漲、SPAC 上市的火爆，引燃了市場對泡沫的憂慮。

(圖表取自 Zero Hedge)

一些虧損企業股價飆升，專家認為，散戶高度的參與是原因之一。TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，「這不是正常的交易活動」，對於散戶交易者來說，他們需要承擔非常大的額外風險。

Refinitiv 數據的分析顯示，在羅素 2000 指數中，低價位即使收益為負的成份股，也出現極度樂觀的交易情緒，並使這一指數過去 1 年跑贏大盤近 50 個百分點。

高盛由 David Kostin 帶領的團隊，在最新報告中指出，最近市場出現的跡象表明，投資者的行為符合泡沫之下的情緒。

由數據觀察，花旗的恐慌 / 興奮指數，已經來到創紀錄的 1.83，高盛風險偏好指數 (RAI) 也達到 1，創 4 年以來最高。

一些股票大漲，連公司都無法解釋原因。加拿大科技公司黑莓 (Blackberry) 表示，他們不清楚為何周一會大漲。

Miller Tabak 的首席市場策略師 Matt Maley 表示，市場並不需要達到 1999-2000 年的泡沫水準，才會見到具有意義的下跌。