中國央行警告泡沫擴大 陸港股均遭重擊下跌

中國央行周二 (26 日) 意外地由銀行體系中撤出資金，並有官員警告泡沫擴大，使中國及香港市場感受到寒意。

據《彭博》報導，中國人民銀行周二透過公開市場操作，撤資約 120 億美元。在春節前不久做出一決策是不同尋常的，因為屆時人們可能需要更多現金，來支付返鄉及紅包、禮品的費用。這也違背中國媒體最近的報導，稱節假日前不會收緊流動性。

儘管周二的撤離規模很小，但也增加了跡象，表明北京對低價和充裕的流動性導致市場過剩的狀況更為警惕。

中國央行顧問馬駿對媒體說，如果中國不將重點轉向就業增長和通膨管理，股票或房地產市場等資產泡沫的風險仍將存在。

這一情況反映在股市上，香港市場受到的衝擊尤為強烈，因為香港這波的上漲，基本上來自大陸資金的強力支持。截至周一，來自大陸投資人已淨買入 2500 億港元 (320 億美元) 的港股，總額已達去年淨買入金額的 40%。

在央行動作之後，恒生指數由近 2 年半的高點，下挫幅庿達 2.7%，騰訊 (0700-HK) 領跌，跌幅達 6.7%。

澳盛銀行經濟學家 Xing Zhaopeng 表示，中國央行希望帶領投資者，走出去年 12 月以來充裕流動性帶來的興奮情緒。預計至少在本周，中國央行不太可能放鬆銀根，這將使月間流動性非常緊張。

中國人民銀行行長易綱周一表示，央行將在支持經濟增長的同時限制金融體系風險，這是其現有政策立場的延續。

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