特斯拉財報前瞻：交車50萬輛無懸念、FSD訂閱制可望推出！

本週台北時間週四 (28 日) 特斯拉 (TSLA-US) 將公布財報，市場普遍看好財報將表現亮眼。

Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 即看好特斯拉交車量穩定增長，Colin Rusch 在最新報告中將特斯拉目標價自每股 486 美元上調至 1036 美元，並繼續給予「買入」評級。

展望 Q4 特斯拉財報，共有下列 3 大看點：

疫情之下，雖然全球經濟遭受重創，但特斯拉仍預計將完成年交車 50 萬輛之目標，交車量將維持高速增長。 市場預計，特斯拉在 GAAP 計算基準下，淨利年增率可望大增 696.1%。 除交車量可望維持高增長外，特斯拉完全自動駕駛 (FSD) 功能可望在 2021 年推出訂閱制，有別於買斷 FSD 系統，訂閱制的付費門檻較低，也可以吸引更多觀望的車主體驗 FSD 的最新功能。

一. 特斯拉年交車 50 萬輛幾無懸念：

2020 年全球車市受到疫情衝擊甚鉅，據 IHS Markit 數據顯示，2020 年全球汽車銷量約為 7650 萬輛，年增率是大減 15.3%。

但反觀特斯拉來說，特斯拉是持續在電動車市場表現亮眼，先前特斯拉已率先公布 Q4 交車量達 18.06 萬輛，年增率大增 61%，而 2020 全年交車預計將能達到 50 萬輛之目標。

資料來源：Tesla

二. 特斯拉獲利可望暴衝：

據 Bloomberg 統計華爾街分析師預期，在 GAAP 計算基準下，特斯拉 Q4 營收估達 103.3 億美元，年增將成長 39.9%；淨利估達 8.36 億美元，年增將成長 696.1%。

在特斯拉中國工廠的助攻下，市場預期，特斯拉整體的生產效率都將繼續維持高增長，中國工廠繼續幫助製車成本下滑，也將幫助特斯拉獲利能力進一步擴大。

而針對 2021 年的交車能力，市場預期，2021 年特斯拉產能有望達到 100 萬輛，而本週財報公布的交車量財測，則可能介於 85 至 90 萬輛之間。

三. FSD 訂閱制：

特斯拉的一大賣點一直是完全自動駕駛系統 (FSD)，而過去來說 FSD 系統銷售只有買斷制，但特斯拉已於先前公布，FSD 將可能推出月租的訂閱制服務，降低進入門檻，以讓更多車主能夠享受該系統。

而先前馬斯克對於 FSD 訂閱制推出的時程，只說了可能落在「2021 年初」，並未確認是否將於 Q1 推出，故當前也成為本週特斯拉財報的一大重磅看點。