【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上週美國總統拜登宣誓就職後，投資人樂觀期待新的刺激方案和更順利的疫苗接種前景，美股上漲至歷史新高。此外，一系列強勁的季度業績也提振了市場人氣，其中包括公佈財報隔日的 Netflix，股價飆升 16.9％。拜登就職當日，科技含量高的納斯達克綜合指數跳升近 2%，創新高紀錄，而標普 500 指數中，則以通信服務板塊領漲。

此外，六大銀行股已公佈財報，以投行業務為主的 JPM、GS、MS 業績表現皆優於預期，而消金比重較大的花旗、美國銀行以及富國銀行，業績表現則好壞參半，且在利差上仍持續感受到擠壓而影響表現。不過，根據美國銀行的數據統計，在財報季的第一周，已公佈的標普 500 指數成分公司中，88% 的企業獲利優於預期，此比例是歷史新高。隨著拜登總統順利就職後，政治不確定性已暫時消除；隨後國會推動的刺激政策料將加大力道，而財政部長提名人葉倫也表示過類似觀點。

街口投信分析，因此未來政策推動的執行狀況仍將是周期性以及消費類股上漲的動力來源。此外，美國也計畫加速疫苗施打速度，目標 100 天內完成一億人口的接種。另外，儘管獲利週期開始強勁表現，但第四季度獲利表現已在市場中反映，市場關注的則是 2021 年的前景。因此，重要美國企業將在近周陸續公布最新業績，街口投信表示企業對未來的展望將是本周投資人須關注的重要訊息。

【債市】

街口投信分析上週美國高收益債券呈現先升後跌走勢，巴克萊美國高收益債券指數通周小幅上漲 0.13%。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 1 月 20 日當週，美國高收益債券基金淨流出 9 億美元，由於美公債殖利率走高，近期高收益債券基金資金動能轉弱，部分資金轉向投入貸款市場，因貸款多採浮動利率，對利率上揚較具抵抗性。

由於共和黨堅持反對大規模紓困方案，市場對於美國政府短期內推出財政刺激方案之樂觀情緒略消退，且在拜登上台後，推出一連串不利能源產業政策，包含停止美加輸油管 Keystone XL 工程，以及暫停內政部核准新油井鑽探以及新出租土地予能源業者開發 60 日，使週五能源產業債券開盤大跌，但隨著市場情緒止穩，逢低買盤進場使跌幅收斂，Citi 指出多數美國頁岩油廠商多已有充足土地可供開發，短期內無承租聯邦政府土地需求，且 Keystone XL 原訂於 2023 年完工，短期內實質影響輕微，不過後續隨著環保法規漸趨嚴格，仍將增加頁岩油廠商廢水處理、排碳… 等相關成本。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議

