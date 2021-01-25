拜登上任如何佈局 股票型基金續扮要角

美國 10 年期公債殖利率自今年初開始快速攀升，一度升破 1.12%，引起市場關注，風險性資產的漲勢是否會受到壓抑？「鉅亨買基金」認為，此次公債殖利率上升主因來自於投資信心的增強，美國新總統拜登順利上任，市場對於拜登團隊提出的多項財政刺激方案抱以期待，加上疫苗持續進行施打，今年全球經濟復甦有望，風險性資產仍是今年投資佈局的焦點，建議可佈局股票型基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美國政府債券常被市場當做無風險的投資，當美國公債殖利率升至相對高點時，無風險資產可以取得不錯的報酬，因而會拋售風險資產。不過，這次拉動公債殖利率上升的主因來自於投資信心的增強，尤其在經濟緩步走出疫情和民主黨獲全面執政的激勵下，市場大幅看好未來經濟成長後勢，投資信心大幅增強。

張榮仁指出，長天期政府公債所隱含的是未來經濟成長動能，若要將目前經濟狀況考量進去，建議可以長短期債券殖利率差值（10 年期減去 2 年期）位階來做更周全的考量。目前長短期利差隨著長期殖利率上升速度超過短期而進一步擴大，已從 2019 年 8 月的負值向上攀升至接近 1% 的水準。根據過去歷史資料顯示，每次長短期利差觸底反彈都是風險性資產的好兆頭。

拜登於 20 日順利上任，接下來市場關注的焦點是，拜登團隊提出的財政刺激方案是否能順利過關。張榮仁認為，拜登近期已推出 9,000 億美元的額外紓困法案，加上疫苗開始施打，經濟應已處在復甦軌道上。一向強調財政收支平衡與控制債務水準的共和黨，恐怕難再通過更多增加財政赤字的法案，民主黨應會朝向增加稅收方向努力。

張榮仁指出，從拜登選前提出的政見來看，增加富人邊際所得稅率、補上稅收上的漏洞及提高企業稅率，預計未來 10 年將帶來 3.44 兆美元的稅收。扣除預計新增的初次購房稅收減免額與提高扶養額度，未來 10 年約有 3 兆美元的額外稅收，預料民主黨將運用在對乾淨能源的投資與基礎建設投資上，而這兩者將在未來 10 年內大幅提高美國的經濟成長率，美股獲利也將持續升高。

美國 10 年期公債殖利率目前約在 1% 左右，張榮仁表示，公債殖利率可能隨著樂觀情緒持續上升，但只要控制在市場預期內，且長短期利差繼續健康擴張下，風險資產仍有表現空間。全球經濟今年復甦有望，現在正是風險資產曙光初露的階段，建議投資人可趁市場震盪之際，利用「鉅亨買基金」的申購優惠方案，擇機佈局股票型基金。

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