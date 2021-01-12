2020胡潤世界500強 蘋果穩坐第一 騰訊與阿里排前十

周二 (12 日) 中國胡潤研究院公布「2020 胡潤世界 500 強」，當中騰訊和阿里巴巴分別以第 6、第 7 順利擠進全球前十大。而蘋果則以 14 兆人民幣的價值成為世界上最值錢的企業。

(圖片: AFP)

入榜單的企業若為上市公司，將依照 2020 年 12 月 1 日的收盤價為準計算市值，非上市公司估值則參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行排行。而榜單中只包含非國營公司。

「胡潤世界 500 強」企業總市值 327 兆人民幣，相當於美國，中國，日本，德國，印度和英國的 GDP 總合。而美國以 242 家企業上榜排名第一，其次是中國的 51 家，日本則有 30 家企業上榜。

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中國有 51 家公司進入前 500 大內，當中以騰訊和阿里巴巴為首。這 51 家中國企業分佈在 18 個城市，以北京的 14 家最多，其次是深圳和上海，分別為 9 家和 7 家。

以個別公司而言，蘋果公司以 14 兆人民幣的價值成為世界上最值錢的企業；其次是微軟和亞馬遜，價值均超過 10 兆人民幣。Google 母公司則排名第四，價值 8 兆人民幣。

從價值成長的百分比來看，最大贏家是電動車製造商，包括蔚來，小鵬和特斯拉。從價值增加的幅度來看，最大贏家是蘋果，亞馬遜和微軟。傳統能源公司是今年最大的輸家，其次是飛機製造商和傳統金融機構。

同時，榜單上價值漲幅排名前三家企業均來自中國，最大的是電動汽車製造商蔚來，價值增長 23 倍達 4039 億人民幣。至於價值漲幅排在前 20 名中的共有 7 家中國企業，包括比亞迪，拼多多，思摩爾和農夫山泉。