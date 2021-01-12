傳華為已取得美國4G零組件出貨許可 5G仍不放行

周二 (12 日) 中國科創板日報指出，從供應鏈多位人士取得獨家消息顯示，華為在 4G 領域上已能取得大部份電子零組件，相關設備和技術供應商已拿到美國商務部許可證。

消息人士指稱，取得許可證的種類非常多，但幾乎都是與 4G 相關，5G 領域的技術仍沒有開放。

2020 年 5 月 15 日，美國商務部發布命令，禁止任何企業將含有美國技術的半導體產品銷售給華為，除非取得美國政府的出口許可。而該禁令自 2020 年 9 月 15 日起開始實施。

(圖片: AFP)

業內認為取得 4G 的許可對華為手機出貨能帶來的助益有限，而且華為仍無法使用 Android 系統，這更會減少在非中國地區的需求。

而不少陸廠已虎視耽耽欲分食華為空出來的大餅，目前最為成功的代表則是小米。Counterpoint 統計，去年第三季小米手機出貨量達 4620 萬支，首度超越蘋果的 4170 萬支，全球手機市占率達 13%，成為第 3 大手機品牌，只落後三星和華為。

展望 2021 年，華為因為無法取得足夠的零組件，甚至 5G 新機無法推出，市占率將從 14% 跌至 4%，在全球排名從第 2 跌至第 7，但成功瓜分大部份華為市佔的小米銷售量 2021 年有可能上看 3 億支，比 2019 年的 1.26 億支跳升 1.4 倍。

