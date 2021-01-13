中國新冠延燒添一省 黑龍江宣布進入應急狀態

周三 (13 日) 中國黑龍江省宣布進入應急狀態，對外要防範疫情輸入，對內則要控制防止病毒輸出及擴散，立即採取擴大分級分區核酸檢測力道，嚴格落實各項防疫措施。

1 月 12 日 0～24 時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例 16 例，相關部門已經對所有密切接觸者進行隔離管控措施，並對其曾經活動過的場所進行消毒和封閉式管理。

黑龍江當地政府表示，將以分層次、分區域有秩序推動全省大檢查，發揮各類檢查哨站的作用。堅持境外輸入「人物同防」，嚴格落實封閉管控措施。嚴防群聚性感染，倡導居民在省內過節，非緊急情況不出省。全省取消非必要的各類會議活動。

至於可能造成防疫漏洞的農村地區，將加強農村地區外來人員管控，有針對性對返鄉人員進行核酸檢測抽查。

(圖片: AFP)

中國河北省爆發的第二波疫情，目前似乎有擴散的跡象，只目前已有北京、河北省、黑龍江省進入緊急狀態。

今 (13) 日中國公布新增 115 例確診病例，其中 107 為境內感染個案，包括這次重災區的河北省 90 例。

而河北省已有石家莊市、邢台市、廊坊市實施全域封閉管理，人車非必要不外出，進入實質意義上的「封城」。

此外，山西與貴州都曾有無徵狀感染者移入，截至目前尚未有群聚感染的情況發生，未來 7～14 天內仍是關鍵期。

