電動車燒錢不斷 蔚來宣布今年第四波增資

全球電動車新勢力，燒錢速度與股價漲幅「成正比」，美國時間周四 (10 日) 蔚來 (NIO-US) 再度宣布將增資 6000 萬股 ADS，其中每 ADS 代表一股 A 類普通股。蔚來表示發行 ADS 的金額主要用於新產品和下一代自駕技術的研發、擴展銷售和服務網路和提高市場滲透率等。

蔚來稱，公司計劃同意這次發行的承銷商在 30 天內額外購買 900 萬股 ADS。摩根士丹利和中金香港將擔任這次發行的承銷商。

(圖片: AFP)

早在今年 9 月初蔚來已增資 1.01775 億股 ADS，每股價格 17 美元，增資規模逾 17 億美元，當時已是中國電動車業最大增資案。而在時隔一季後蔚來又再度增資。

之前理想 (LI-US)、小鵬(XPEV-US)、比亞迪(1211-HK) 才接連增資，搶在今年電動車題材正旺的時間點。不過以特斯拉 (TSLA-US) 上市後增資的速度與金額來看，中國造車新勢力增資的腳步只是剛踏出起跑點。

自特斯拉 IPO 以來，已累計增資 11 次，金額更是高達 176.7 億美元。今年特斯拉在 2 月、9 月，及 12 月初完成三波的增資，金額分別達 20 億美元、50 億美元、50 億美元，可以說是隨著交車數量提升，增資規模越高。

更明顯的也與股價漲幅成正比。今年以來，特斯拉股價翻漲逾 6 倍，達到 628.7%。

至於中國三大造車新勢力股價表現今年同樣紅不讓，一度被外界認為有下市危機的蔚來今年漲幅最高曾達 1390%，小鵬汽車則一度達到 240%，理想汽車則是逾 167%。

根據數據顯示蔚來汽車今年累計增資 4 次，總規模達 328 億人民幣；理想汽車增資同樣 4 次，金額達 207 億人民幣，小鵬汽車則增資 3 次，金額則達 285 億人民幣。