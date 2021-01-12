中國河北一重鎮宣布建起「免疫牆」 全市隔離打疫苗

中國新冠疫情恐從河北為中心點出現爆發第二波疫情，為有效防堵，周二 (12 日) 河北三河市宣布進行全員核酸檢測，同時在檢測後實施居家 7 天隔離觀察，並等待第二次核酸檢測。

河北三河市新冠肺炎疫情防控工作小組公告，在與防疫小組研究後決定自即日起，開展首度全員免費新冠病毒核酸檢測，並實施居家 7 天隔離觀察，等待第二次免費核酸檢測。

該市政府指出自 2021 年 1 月 12 日中午 12 時起，在全市範圍內實行村民、居民出入管制，除生病就醫、防疫和保障公共事業運作等涉及國計民生的重要崗位需要外，村民、居民居家隔離期間不得外出、不得進北京。

全員核酸檢測及居家隔離觀察期間，村民、居民暫停一切不必要外出和聚會，紅事緩辦，白事簡辦，嚴禁各種聚集活動。凡有中高風險地區旅遊史人員，一律勸返，不得進入三河市。

(圖片: AFP)

河北三河市 (由廊坊市代管) 位於北京市和天津市之間，當中有京秦鐵路貫穿。三河市是河北省較具經濟實力的縣市之一，2019 年競爭力排在河北省第三。

醫界預期以河北爆發疫情的情況來看，預期將能在 1 個內全面控制，主要在於中國具有最為強大封鎖策略。相對於歐美，中國能更有效且快速的封鎖病毒，同時大量進行疫苗接種，建立起對新冠病毒的免疫屏障。

