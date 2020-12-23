中證監：明年強化財富管理 將儲蓄轉成投資

中國證監會宣布明年資本市場政策大方向將是全力發展股票型基金，並加強財富管理市場，將民眾儲蓄導向投資，擴大內需市場。同時指出堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行，防止資本無序擴張。

中國證監會提出六大方針促進明年中國資本市場發展：

一是著力完善資本市場支持科技創新的體制機制。積極發揮科創板、創業板、新三板支持創新的功能作用，並改善增資、合併等政策。

二是積極發揮資本市場樞紐功能，促進暢通貨幣政策、資本市場和實體經濟的傳導機制。穩定交易所債券市場，夯實信用基礎。

三是加強資本市場投資端建設，增強財富管理功能，促進居民儲蓄向投資轉化，助力擴大內需。推動養老保險體系與資本市場的銜接，繼續全力發展權益類公募基金。

四是深化資本市場改革開放，持續加強基礎制度建設。在註冊制改革、健全退市機制、提高上市公司質量、完善證券執法體制機制等方面，持續做好重點改革措施和關鍵制度的落地實施。

五是堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行，防止資本無序擴張。

六是統籌發展與安全，防範並化解重大金融風險。進一步改善風險監測、預判和應對處置機制，維護股票市場、期貨市場平穩運作。持續推動債券違約、私募基金等重點領域風險在控制下釋放，守住不發生系統性金融風險的底線。

(圖片: AFP)

根據中國證券投資基金業協會數據顯示，截至 2020 年 11 月底，中國境內共有基金管理公司 132 家，其管理開放型基金資產淨值合計 18.75 兆人民幣，已經比 2019 年底規模激增 4 兆人民幣，漲幅為 27%。

從各類型基金的成長情況來看，今年前 11 月，權益型基金規模激增 2.7 兆人民幣，在開放型基金新增規模中比重 67.6%，成為開放型基金市場最重要的生力軍。其中，混合型基金成長 2.1 兆人民幣，股票型基金規模成增 5916 億人民幣。

