衝內需 中國明年1月1日降近900項產品關稅

中國國務院關稅稅則委員會公布 2021 年關稅調整方案，決定從明年 1 月 1 日開始，對 883 項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，抗癌藥原料、助聽器、嬰幼兒奶粉原料等跟民眾生活密切相關的商品均在其中。

公告內容指出將對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關稅，降低人工心臟瓣膜、助聽器等醫療器材及乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰兒奶粉原料的進口關稅。

同時降低燃料電池循環泵、鋁碳化矽基板、砷烷等新基建或高新技術產業所需部分設備、零部件、原材料的進口關稅。

為促進航空領域的國際技術合作，對飛機發動機用燃油泵等航空器材實行較低的進口暫定稅率。

為改善空氣品質，支持環保政策，降低柴油發動機排氣過濾及淨化裝置、廢氣再循環閥等商品進口關稅。

為鼓勵中國國內有需求的資源性產品進口，降低木材和紙製品、非合金鎳、未鍛軋鈮等商品的進口暫定稅率，並適度降低棉花滑準稅。

為貫徹落實「固體廢物污染環境防治法」，2021 年 1 月 1 日起，取消金屬廢碎料等固體廢物進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

2021 年 7 月 1 日起，中國還將對 176 項信息技術產品的最惠國稅率實施第六階段的降稅。

此外，根據中國與相關國家或地區簽訂並生效的自由貿易協定或優惠貿易安排，2021 年起中國將對原產於相關國家或地區的部分進口商品實施協定稅率。進一步進口關稅的有韓國、澳大利亞、紐西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、巴基斯坦、智利及亞太貿易協定等。

