非石化新戰略 中國公布《新時代的中國能源發展》白皮書

周一（21 日）中國國務院公布《新時代的中國能源發展》白皮書，主要強調優先發展非化石能源。內容認為利用非化石能源是推動能源綠色低碳轉型的主要方式。這意味中國未來將把非化石能源放在能源發展首要地位，大力推動節能減碳，及可再生能源替代化石能源。

白皮書提到節能減碳的三大方向，第一是要擴大煤炭的清潔開發利用，提升油氣勘探開發力道，加速天然氣儲備的建設。

第二是則是要加速風能、太陽能、生物質能等非化石能源開發利用，推動低碳能源來替代高碳能源，可再生能源替代化石能源。

三是以新一代資訊基礎設施建設為契機，推動能源數位化和智慧化發展，加速提升能源整體上、下游產業鏈智慧化水準，以提升能源系統的效率。

(圖片: AFP)

此外，未來中國會穩定推動電力銷售端的改革，慢慢向市場開放銷售電力的業務。同時推動建設現代化煤炭市場體系，發展動力煤、煉焦煤、原油期貨交易和天然氣現貨交易，積極推動全中國統一電力市場和全中國碳排放權交易市場建設。

同時也將打破國企壟斷、放寬准入、鼓勵競爭，構建統一開放、競爭有秩序的能源市場體系，全力清除市場壁壘。

今年 9 月，中國國家主席習近平在聯合國大會發表一場演說，內容指出中國二氧化碳排放力爭於 2030 年前達到最高點，努力爭取在 2060 年前實現碳中和。

接著在 12 月，習近平於氣候雄心峰會上進一步宣布，到 2030 年，中國每單位國內生產總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達約 25%，風電、太陽能發電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。這為中國能源發展設定新的目標。

