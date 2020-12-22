〈陸股盤後〉變異病毒嚇A股 上證下挫2%

受到英國新冠病毒變異影響，昨 (21) 日未反應此利空的 A 股，今 (22) 日則在歐美股市回檔之下開始發酵。A 股三大指數開低後震盪走低，盤中深證與創業板指一度翻紅。

不過市場觀望後續變異病毒進展，先落袋為安，賣壓湧現導致午盤後 A 股急跌，三大指數終場收在最低，上證還將前一個交易日的漲點全數回吐。

另一方面中國主管機關為防原物料期貨漲幅失控，出手調控，加上投資人擔心疫情恐再捲土重來，導致原物料報價下挫，連帶拖累相關族群走勢。

盤面上看，煤炭、券商、保險、非鐵金屬、半導體、鋼鐵等類股下挫，白酒、特高壓、防疫概念等類股逆勢上漲。



截至收盤，上證下跌 1.86%，報 3356.78 點；深證下跌 1.79%，報 13882.3 點；創業板指下挫 2.45%，報 2811.75 點。成交金額擴大至逼近兆元水準，今日滬深兩市成交金額達 9500 億人民幣。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 35.85 億元，其中滬股通賣超人民幣 3.21 億元，深股通賣超人民幣 32.64 億元。

產業消息

中國統計局公佈數據顯示，前 11 個月，菸酒類和飲料類零售額年增分別達 3.5% 和 13.7%。市場預期白酒消費旺季到來，今年累積壓抑的賣氣可能爆發。白酒類股逆勢上漲，股王貴州茅台上漲 2.09%，再創新高，金楓酒業、惠泉啤酒、古越龍山等近 10 檔白酒股漲停。

英國新冠病毒出現變種，同時北京、內蒙、遼寧、黑龍江、四川、新疆等地也出現新增本土病例。目前中國已有 14 個地區被劃定為中風險地區，相應防疫措施出籠，口罩概念股狂飆，延江股份、泰達股份、道恩股份、搜於特等全數漲停。

法人觀點

源達信息表示今日上證開低走低，午盤後持續下滑，目前指數仍處於區間震盪階段。技術走勢上短期均線走弱，不過 60 日均線並未失守，目前多空力量糾結，短線投資人需留意明 (23) 日短期均線能否率先出現轉折。

若能成功反轉上漲，上證 60 日均線上方是個適合低接的機會。明日空方賣壓減弱，短期而言對後勢的上漲是有利的。

