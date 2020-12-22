〈美股盤後〉變種病毒嚇壞美股 特斯拉跌6% 財政刺激護盤 道瓊轉漲    

英國發現變種病毒引發封鎖潮，歐洲多國和香港緊急宣布停止往返英國的航班，投資人憂心疫情再次拖累全球經濟，旅遊休閒股、能源股挫跌，美股四大指數周一 (21 日) 除道瓊外都收黑，但美國有望通過新一輪刺激計畫仍吸引部分投資人逢低買進，美股收復盤中部分失地。銀行股和 Nike 助陣，讓盤中一度跌 400 點的道瓊指數翻紅上揚。

受到蘋果推進電動車計畫的消息影響，特斯拉納入標普 500 指數首日重挫 6%，該指數納入指數的權重為 1.69%，成為第五大成分股。蘋果上漲 1.24%。不過電動車中概股大漲，蔚來汽車勁揚 4.8%。

美國國會兩黨終於達成共識，周日敲定規模 9,000 億美元的紓困方案，參眾兩院周一 (21 日) 投票表決，財長梅努欽表示，最快下周可以發放現金給美國民眾。

銀行股因聯準會 (Fed) 放寬回購股票限制而勁揚，高盛、摩根士丹利大漲 6%。此外，Nike 上季財報優於預期，數位營收飆升逾 80%，激勵股價勁揚 5%。

英國祭新封鎖導致歐股 Stoxx 600 指數重挫 2.3%，焦慮蔓延美股，油價下挫。

英國發現傳染力增加 70% 的變種病毒，強生政府緊急擴大封鎖措施，倫敦和英格蘭東南部多數地區形同封城，耶誕節放寬防疫限制五日的計畫也取消。德國、義大利、法國等周末陸續宣布禁止英國往返航班，法國管制貨物海運，香港周一禁止過去 14 天曾逗留英國超過 2 小時人士禁止登機赴港。

醫學專家表示，現有疫苗仍能有效抵抗變種毒株，新菌株和舊菌株非常相似，和輝瑞共同研發疫苗的德國 BioNTech 公司也說，有信心現有疫苗對變種病毒有效。

WHO 專家說，英國發現的變種病毒變異速度比流感病毒慢，並未觸發重大警鈴。美國食品藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 表示，疫苗大約需要每三年更新一次。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 7,718 萬例，死亡數突破 169 萬例。美國累計確診超過 1,794 萬例，超過 31.8 萬人病故。

美國總統當選人拜登周一公開施打輝瑞疫苗，提振美國人民對疫苗的信心。現任副總統彭斯、眾議院長佩洛西、共和黨參院領袖麥康奈爾都接受輝瑞疫苗接種。

週一 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 37.40 點，或 0.12%，收 30,216.45 點。

標普 500 指數下跌 14.49 點，或 0.39%，收 3,694.92 點。

那斯達克指數下跌 13.12 點，或 0.10%，收 12,742.52 點。

費城半導體指數下跌 17.45 點，或 0.63%，收 2,747.29 點。

標普 500 指數各類股表現。來源: FINVIZ

科技五大天王僅臉書收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.24%；臉書 (FB-US) 下跌 1.31%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.14%；微軟 (MSFT-US) 勁揚 1.83%。

道瓊成分股跌多漲少。IBM(IBM-US) 挫跌 1.95%；可口可樂 (COLA-US) 跌 1.73%；麥當勞 (MCD-US) 跌 1.59%；迪士尼 (DIS-US) 跌 1.27%。高盛 (GS-US) 大漲 6.13%，Nike(NIKE-US) 強漲 4.91%。

費半成分股跌多於漲。超微 (AMD-US) 跌 2.8%，賽靈思 (XLNX-US) 跌 2.62%、英特爾跌 2.32%，博通 (AVGO-US) 跌 1.31%。Cree(CREE-US) 漲 1.37%，恩智浦 (NXPI-US) 上揚 0.98%。

台股 ADR 僅日月光收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 周一納入標普 500 指數，首日重挫 6.5%。不過因為特斯拉被踢出標普指數的公寓投資管理公司 (AIRC-US)，股價上漲 4.9%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.%，路透報導，蘋果正在推進「泰坦計畫」(Project Titan)，正在推動自動駕駛車技術的發展，目標 2024 年生產一款搭載突破性、「劃時代」電池技術的汽車。由於美國疫情升溫，蘋果在加州 53 家零售門市均被迫關閉。

英國變種病毒打壓休閒旅遊類股，美國航空 (AAL-US) 下挫 2.5%。

高盛 (GS-US) 大漲逾 6%、摩根士丹利 (MS-US) 勁揚 5.7%，摩根大通 (JPM-US)、美銀 (BAC-US) 漲 3.7%。美國聯準會 (Fed) 上周五宣布，華爾街大銀行 2021 年第 1 季回購股票，條件是股利和庫藏股規模加總不得超過最近四季淨利平均。

美國刺激計畫交付兩院表決，乾淨能源抵稅優惠可望延長實施，太陽能股延續上周漲勢，晶科能源 (JKS-US) 飆漲 9.3%。

電動車成為中概股少數亮點，蔚來汽車 (NIO-US) 勁揚 4.8%，小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 1.3%、理想汽車 (LI-US) 勁揚 3.43%。

Nike(NIKE-US) 揚升 4.91%，股價漲至 144.02 美元新高。這家運動大廠上周五盤後公布的上季財報優於預期，數位業績飆升 84%、大中華業績強勁成長。

IBM(IBM-US) 股價下挫，該公司周一宣布收購芬蘭雲端諮詢服務供應商 Nordcloud，價格未公開。

華爾街分析

歐洲周一批准輝瑞疫苗緊急使用權、力拼一周內施打，但在此同時，英國升高封鎖措施。Markets.com 分析師 Neil Wilson 表示，在疫苗全面施打之前，美股近期仍可能因恐慌而回檔修正，因為疫苗帶來的希望已經反映在 11 月漲勢中，投資人最好不要以為股市能就此一路上漲。

Wilson 指出，至少在英國股市已經出現類股輪動交易，英國石油 (BP)、殼牌 (Shell)、英國航空母公司 IAG 股價都大幅下跌，同時線上生鮮雜貨業者 Ocado、外送業者 Just East Takeaway 是少數上漲的股票。

Lenox Wealth Advisors 投資長 David Carter 說：「耶誕行情恐怕要等等了。英國變種病毒的消息令市場意識到新冠肺炎疫情並未找到解決之道，前方的道路崎嶇不平而且充滿不確定性。」

Carter 說，美國 9000 億美元財政刺激規模涵蓋了失業補助、中小企業救助、疫苗分發資金，「刺激規模看起來足以避免經濟衰退，儘管恐怕維持不了多久，但的確涵蓋了許多支撐市場的有意義行動。」