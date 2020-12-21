疫情重燃恐慌情緒 歐美股市大跌 黃金原油均挫

受疫情利空消息打擊，歐股開盤普遍重挫，市場信心遭遇打擊，美股盤前電子盤、黃金及油價等大宗商品均走弱，僅美元獨強。

英國近日疫情轉劇，特別是出現新冠病毒變種，傳染力更強，迫使首相強生 (Boris Johnson) 政策急轉彎，宣布緊急防疫封鎖，超過 1600 萬英國人將不得不留在家中。

為避免行動受限，眾多英國人急匆匆出門，火車站擠滿了不顧社交距離規定、趕在封鎖令生效前逃離首都的人。歐洲各國忙於阻擋英國人入境，祭出新的入境限制，禁止由英國起飛班機進入。

歐股首當其衝，泛歐 STOXX 600 指數下跌 1.9%，創近兩個月新低。倫敦金融時報指數跌 1.1%，德國的 DAX 下跌 2.2%，旅行和休閒類股為重災區，類股跌幅超過 4%。

美股盤前，旅遊概念股也受波及跌幅擴大。嘉年華郵輪盤前跌 9%，美國航空跌近 5%，美聯航跌 4.4%，波音跌逾 4%。主要指數部分，道瓊盤前跌逾 500 點，跌幅 1.87%，標普 500 指數跌幅也接近 2%。

標普 500 盤前重挫 (圖表取自彭博)

OANDA 歐洲高級市場分析師 Craig Erlam 評論稱，這是個重大利空，影響難以定價。

貴金屬、能源也受打擊，現貨黃金跌破 1870 美元，報每盎司 1865 美元，跌約 0.8%，原油價格跌幅擴大至 4% 以上，WTI 原油跌破 47 美元，布蘭特原油跌破 50 美元關卡。

美元指數不僅由 90 下方回彈，更來到 90.97，日內漲幅超過 1%。