英國宣布倫敦及周邊緊急封鎖 因新變種傳染性更強

英國首相強生 (Boris Johnson) 週六 (19 日) 宣布，對倫敦和英格蘭東南大部分地區實施全面封鎖，藉以努力遏制正在英國迅速傳播的冠狀病毒新變種，表示新變種的傳播能力比原先的原先的傳播率高 70%。

強生在與最高級官員進行緊急討論後，宣布取消節假日放鬆 5 天防疫限制的計畫。倫敦和英格蘭東南部地區將禁止多家庭的聚會，英格蘭其他地區僅允許聖誕節當天進行社交活動。

強生宣布，從週日開始，對首都周邊熱點地區實施新的 4 級防控，所有非必要商店都將關閉，數百萬人被要求留在家中。

強生在記者會上宣布此事，並表示對此他心情沉重，但別無選擇。「當病毒改變攻擊方式時，我們必須改變我們的防禦方式。」

英國政府防控措施大幅升級，主因在於發現一個新毒株。有科學證據表明，這種新變種的傳播速度比以前的毒株快得多，並造成近期病例激增。政府官員表示，過去一週的新病例中，有近 60% 是這種新毒株。

英格蘭首席醫療官 Chris Whitty 說，目前沒有證據表明這種新毒株可導致更高的死亡率或影響疫苗和治療，正在做緊急確認，不過新變種的傳播速度更快，因此採取措施減少病毒傳播比以往任何時候都更加重要。

強生因最初對疫情的反應太慢而受到批評，早前他拒絕改變假日的防控計畫，週三表示這麼做是不人道的，但最終仍決定升級防疫。

新的防控措施適用兩個星期，將於 12 月 30 日重新評估。