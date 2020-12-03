日本政府計畫2030年代中期結束汽油車銷售

日本政府打算在 2030 年代中期，要結束日本國內使用汽油燃料的新車銷售。屆時日本新車市場，都將改為油電混合動力車 (HV) 或電動車 (EV) 等。而這個作法，也是日本政府為了達成在 2050 年前達成溫室氣體零排放的目標，要讓汽車的二氧化碳排放量大幅減少。

根據《日本經濟新聞》3 日 (週四) 報導，日本在這個月中旬，有志者及汽車業界人士將聚集一起召開會議。要討論汽油新車的停止銷售，還有如何提升油電混合動力車及電動車的普及率等的具體規定。而燃料電池車 (FCV) 也會納入檢討當中。

日本為了實現 2050 年的溫室氣體零排放目標，有必要減少汽車的二氧化碳排放量。而在 2018 年度，日本的二氧化碳排放，有 16% 是汽車造成。

日本在汽車油耗方面，於「節能法」有明文規定。以目前現狀來看，汽車製造商有義務在 2030 年度之前改善 3 成左右，然而為了達成 2050 年的溫室氣體零排放目標，當局也似乎認為這樣的努力還不足夠。

有部分國家已經決定在 2030 年到 2040 年前後，要停止使用汽油燃料的新車販售。例如英國就決定在 2030 年之前禁止使用汽柴油燃料的新車販售，而油電車的銷售也要在 2035 年之前結束。美國加州及法國，則分別打算在 2035 年與 2040 年之前停止汽油新車等的銷售。

中國也以 2035 年為目標，要讓市面上的新車銷售都由環保車款來取代傳統燃油車。中國打算讓電動車這類新能源車及油電車的新車銷售占比，能夠各達 50%。

日本經濟產業省所設定的目標，則是新車銷售皆由電動車與油電車等取代。這與英國等國不含油電車的規定，作法迥異。

要讓電動車在市場普及，如何降低鋰電池價格也成為重要課題。日本政府有考慮在與刪減溫室氣體排放相關的新型電池生產設備投資，給予業者稅金優惠。

日本豐田 (7203-JP) 打算在 2025 年前後，要在所有車種設定電動車款。豐田有油電車、插電式油電車 (PHV)、燃料電池車等，該公司目標在 2025 年的全球銷售，各類型的電動車能達到 550 萬輛。而在 2020 年之後，也計畫在全球投入 10 個車種以上的電動車。

日產 (7201-JP) 計畫 2023 年度，要將該公司在日本國內的電動車、油電車銷量拉高到 6 成水準。

本田 (7267-JP) 則計畫在 2030 年的時候，電動車要占全球新車銷量 2/3。