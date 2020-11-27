全球車市復甦 豐田10月銷量再創新高！

豐田汽車 (7203-JP) 週五 (27 日) 公布 10 月份的生產、銷售、出口成績。Toyota 與 Lexus 的全球銷量報年增 8.3% 至 84.7 萬輛，全球生產報年增 9% 至 84.5 萬輛，不論何者都連續兩個月超越去年同期、並且創下單月新高。

中國與美國市場的需求量持續回溫，豐田的銷量表現更超越市場復甦水準。

10 月豐田在美國市場的銷量年增 8.8% 至 20.5 萬輛，連續兩個月超越去年同期。小型皮卡「Tacoma」及「RAV4」等銷售暢旺，就 10 月份的單月表現來看是歷年新高。

同月的中國市場銷量報年增 33.3% 至 17.5 萬輛，「Corolla」(卡羅拉)、「Levin」(雷凌) 以及高級車品牌 Lexus 等銷售表現良好，連續七個月超越去年同期。

根據市調公司 MarkLines 統計，美國 10 月份的新車銷量報 136 萬輛、年增 1.1%；同月份的中國新車銷量報 257 萬輛、年增 12.5%。豐田銷量的恢復速度，超越市場復甦步調。

10 月豐田在日本國內的銷量報年增 37.4% 至 14.4 萬輛，在相隔十三個月後轉為正成長。去年 10 月的日本由於消費稅調升造成汽車銷量下滑，不過當時新上市的「Harrier」、「Yaris」以及「Raize」的銷量卻也相當亮眼。

另外在生產方面，中國及日本都帶來相當程度貢獻。中國市場由於 Corolla 與 Levin 銷量暢旺，10 月產量年增 10% 至 13.6 萬輛。日本國內生產也由於全球新車市場回溫，年增 12% 至 30.9 萬輛。美國當地生產則是微幅增加至 11.3 萬輛。

因銷量回穩的緣故，豐田表示日本國內生產在繼 10 月及 11 月之後，預定 12 月的假日也將加班生產。關於日本國內外的疫情再度升溫，豐田表示在進入下個月之後，也會持續關注發展狀況。