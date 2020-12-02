傳螞蟻集團考慮出脫「印度支付寶」Paytm持股 遭駁斥消息不實

知情人士稱，鑑於與印度間的地緣緊張局勢加劇以及競爭考量，螞蟻集團正在考慮出售對印度「支付寶」Paytm 的 30% 持有股權，螞蟻和 Paytm 隨後駁斥消息不實。

《路透社》引述知情人士指出，螞蟻集團考慮撤資的一大原因在於兩國數月以來不斷惡化的外交關係。自 6 月兩方軍隊爆發邊境衝突後，印度收緊對中國投資限制，隨後封殺騰訊、阿里巴巴在內多數中國 App，使中印關係陷入冰點。

一位相關人士透露，螞蟻集團管理階層越來越了解到它們無法提高對 Paytm 的持股，撤資想法油然而生，目前對 Paytm 的投資審查處於中間階段，一旦未能獲得理想估值，該公司便可以決定撤資。

另外兩名消息人士認為，經過審查後，螞蟻集團最終仍可能保留一小部分 Paytm 股權。目前股權交易細節尚未確定。

除了中企在印度面臨投資趨緊問題外，行動支付市場競爭加劇也可能是螞蟻集團考慮自 Paytm 撤資的另一項因素。

在政府積極推廣下，近年來，線上交易、貸款和電子錢包等行動支付服務得以在印度迅速發展，導致臉書旗下 WhatsApp、Alphabet 的 Google Pay 和沃爾瑪的 PhonePe 大舉進入印度市場，期望從這個擁有全球第二多人口的國家奪得先機。

消息傳出後，螞蟻集團和 Paytm 雙雙反駁。Paytm 發言人稱，該公司從未和任何大股東討論股權出售計劃，也沒有進一步的出售計劃。

作為印度最大的行動支付及電商平台，Paytm 受到阿里巴巴及騰訊等中國科技巨頭資助，目的為擴展中國業務以吸收境外收入。根據螞蟻集團的 IPO 公開說明書，螞蟻在 2015 年首次投資 Paytm，並通過 Paytm 母公司 One97 Communications 獲得其 30％的股份。