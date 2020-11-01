〈觀察〉十家銀行房貸放款比逼近警報區 不動產授信泡沫壓力加劇

金管會主委黃天牧之前於財委會表示，「房貸放款比重僅有 26.62%，顯示房貸授信品質相對穩健。」但他沒說的是，房貸放款比已連三年攀升，且個別銀行在 28% 以上逼近「警報區」的竟多達十家，顯示不動產授信的泡沫愈來愈大，就連第三季理監事會議議事錄摘要都提到，不動產市場泡沫風險，就是要防範一旦房價出現波動，不動產授信泡沫破裂，恐將衝擊金融秩序。

因肺炎疫情影響，各國紛紛採取激進的 QE 救市，資金大舉湧進不動產市場，銀行也因此大搶房貸市場，到 8 月底，34 家國銀辦理住宅貸款及建築融資餘額比率為 26.62%。其中，逼近「警報區」的 28% 以上竟然高達十家，包括一家在 29% 以上，及九家在 28%-29% 之間。

根據銀行法第 72 條之 2 規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額之和的 30%，否則就是房貸放款比過熱，不動產授信風險攀升之兆。

根據金管會近三年資料，2017 年的房貸放款比為 26.24%，2018 年增至 26.28%、2019 年 26.58%，今年呈現持續上升趨勢。

此外，截至今年 7 月底，全體銀行放款餘額為 28.1 兆元，年增 6.8%，若以用途別來看，購置不動產就達 12.5 兆元，占整體放款達 44.6%，成長 7.8%，增加速度是所有類型授信中最快的。

觀察近 3 年趨勢，銀行授信朝向不動產集中化的情形似乎越來越明顯。資金不斷湧進不動產市場，表面上看起來是不動產市場欣欣向榮，然而從金融秩序角度來看，則是風險係數越拉越高，一旦房地產價格出現波動，就會直接影響多數放款擔保品的價值，進而衝擊整體金融穩定及秩序。

為了嚴控房價，主管機關打房前都會緊盯不動產授信，以金管會來說，就會對銀行辦理不動產授信集中度進行監控，偏高者會依個案要求銀行增提準備。

而高達十家銀行的房貸放款比逼近警戒區，主要是因為市場資金充裕，部分銀行不動產授信條件有趨鬆現象，如較高的貸款成數、較長的貸款年期或寬限期及階段式計息等，都成為金管會列管的個案。

雖然目前整體不動產授信體質尚屬穩健，不動產放款的逾放比不僅低於去年、前年，也比銀行整體逾放比率 0.24% 低，但是面對不斷攀升的房價，以及部分過度集中的房貸放款，加上雖資金匯回專法限制不能投入房市，但台商透過正常管道匯回的資金則不受限制，央行理事就擔憂，恐有部分台商回流資金已進入房地產市場炒房，且在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能性，主管機關勢必要趁「晴天撐傘」，備妥因應或預防措施，防範不動產貸款風險升高，以維持金融穩定。