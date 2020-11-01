〈鉅亨看世界〉我的名字是詹姆士龐德

《永恆的記憶，永遠的 007 》 老龐德出身卑微，原來史恩康納萊年輕時比 007 還瀟灑。
「My name is Bond, James Bond.」
一句經典的台詞，開創了一整個系列的傳奇至今不墜，創造這個傳奇的男主角是蘇格蘭演員史恩康納萊 (Sean Connery)，他在本週過世，享壽 90 歲。
公關人員聲明表示，「他的妻子 Micheline 和他的兩個兒子 Jason 和 Stephane 已經證實，他在家人包圍的睡眠中安然過世。」
史恩康納萊在因 2000 年對藝術的貢獻而獲頒爵士，由從 1962 年第一部《第七號情報員》(Dr. No) 開始，他在 7 部龐德電影中扮演這位英國情報員。
當然，他不僅僅是龐德。他還參演《東方快車謀殺案 (Murder on the Orient Express)》、《聖戰奇兵 (Indiana Jones and the Last Crusade)》、《獵殺紅色十月 (The Hunt for Red October)》等知名作品，受到觀眾的喜愛，並在《鐵面無私 (The Untouchables)》一片扮演芝加哥警察 Jim Malone，而獲得奧斯卡最佳男配角。
但是，就像龐德電影中的許多角色一樣，他永遠也無法擺脫 007。由於不想被單一角色定型，他兩次放棄了這個角色，最後在出演完《巡弋飛彈》(Never Say Never Again) 這部非米高梅系列的龐德後，才與龐德告別。
出身貧寒而年少輕狂
史恩康納萊於 1930 年 8 月 25 日出生於英國蘇格蘭愛丁堡的一個工人家庭，全家靠著父親每週兩英鎊的收入，和母親做女傭的微薄補貼度日。小時候全家擠在一棟公寓樓的一間房間裏，廁所共用，也沒有熱水。
他 13 歲就輟學開始謀生，16 歲進入皇家海軍服役，但嚴重的胃潰瘍卻使他從軍不到 3 年就被迫退伍。
根據他的官方傳記，他回到了愛丁堡，在那裡他擔任磚瓦工、救生員和棺材匠，儘管他不擅長這些。早年的刻苦經歷，他也一直並未忘懷。
他回憶了 2009 年在計程車上與司機的一次談話：「當我在最近的愛丁堡電影節上乘計程車時，司機驚訝於我能在我們經過的每條街道上都起個名字。『怎麼做到的？』 他問。我說：『小時候，我曾經在這裡送牛奶。』
之後，他以一名健美選手身份參加了「世界先生」選拔賽，並被南太平洋歌舞團招聘為合唱隊員。1952 年，他因參演大型舞台劇《南太平洋》而走上演員的道路。
在未成名之前，他也能稱得上年少輕狂的浪子。飾演電影《蝙蝠俠》中的管家角色的 Michael Caine 回憶他與史恩康納萊的年輕歲月，他說：「我 20 歲初的時候常跟史恩康納萊、Terence Stamp) 一起闖蕩天下。倫敦的每個女生都為我們瘋狂。史恩康納萊以前也總有叫做『帶一瓶酒與一個正妹』的主題派對。當時，我買不起一瓶酒，所以我就帶了兩個正妹。」
Caine 提到，有一次在夜店，有些女孩就上台試圖要唱歌。當時站在後方的男生讓她們很難堪，一直找她們麻煩。於是，史恩康納萊就起身把直接他們 4 個男生揍了一頓。
初代龐德形象
但是直到電影製片人 Albert“Cubby” Broccoli 選擇史恩康納萊做為 007 一角之後，才讓他真正知名。
據說當時原著作者 Ian Lancaster Fleming 對這個選角並不滿意，他認為史恩康納萊是一個「過度發育的特技演員」。但隨著電影的首映，Fleming 對史恩康納萊的演出印象深刻，反倒將康納萊的蘇格蘭傳統寫進了後續的龐德小說中。
史恩康納萊也為 007 定下了基調—溫文爾雅的紳士外表和英勇無敵的硬漢性格，處處透露出機智和幽默，無論對敵人還是對女人，都帶有一股漫不經心的傲慢。
史恩康納萊始終被評為影迷們最喜歡的龐德。最新一代的龐德演員 Daniel Craig 表示，史恩康納萊「定義了時代和風格」，是一名真正偉大的電影演員。
史恩康納萊所塑造的龐德角色，很大程度上歸功於導演 Terence Young 的指導，為了讓他擁有貴族紳士氣質，Young 專門帶他出入各種高檔場所，指點他的舉手投足和談吐。
歲月不減魅力
與龐德角色的緊緊綑綁，對史恩康納萊來說卻也是一把雙面刃。他後來受訪時說，「龐德形象在某種程度上是一個問題，很無聊，但是必須忍受它」。
在脫離龐德角色之後，史恩康納萊仍以巨星身份活躍好萊塢，他的明星生涯橫跨了 50 年。
很多人認為，史恩康納萊愈老愈帥。在 1987 年《鐵面無私》一片中，與他同台的包括凱文科斯納 (Kevin Costner) 和勞勃狄尼洛 (Robert De Niro Jr.) 兩大巨星，但一點也不遮演其個人光芒，反而幫他拿下了首座奧斯卡金像獎。
在《印第安納瓊斯：聖戰奇兵》中，他飾演哈里遜福特 (Harrison Ford) 的父親，同樣讓他成為「最性感老爸」搶盡風頭。也是這年，他以 59 歲年紀，被雜誌評為「在世最性感男人 (sexiest man alive)」。他回應稱，「其實沒有多少性感的死人對嗎？」
他承認自己脾氣不好，易怒易躁，和首任妻子就因為家暴及各種出軌醜聞離異。
2005 年，史恩康納萊榮獲美國電影學會頒發的終身成就獎。
如果有他一直為之驕傲的角色，那是他所出版 2008 年的回憶錄《成為蘇格蘭人》(Being a Scot) 當中的自己。史恩康納萊生前大量時間住在西班牙、葡萄牙、希臘、加勒比海的宅邸輪流住，但堅稱對蘇格蘭的赤子之心從未改變，並以支持蘇格蘭獨立為傲。
蘇格蘭前第一部長 Alex Salmond 與史恩康納萊保持者親密友好關係，並稱他為「世界上最偉大的蘇格蘭人、最後一位真正的好萊塢明星，即最終的龐德」。