民眾無法辦理地上權貸款？央行：符合三情形不會受到限制

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-02 18:47

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近期台灣央行接獲某不動產業者反映民眾無法辦理地上權貸款，為免外界誤解，央行今 (2) 日發布說明指出，符合三項情形者，不會受到限制。

央行對民眾辦理地上權貸款有條件放寬。(鉅亨網資料照)

央行說明，辦理地上權借款者若符合以下三大情形，不會受到不動產抵押貸款規定的限制。

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第一，符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件或名下無房無貸者 (非高價住宅貸款)。

第二，借款人因繼承取得的房屋及房貸，不計入借款人名下房屋數和房貸戶數；亦即繼承取得房屋者，新申辦的購屋貸款 (非高價住宅貸款) 不受央行規定限制。

第三，借款人有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦第 1 戶或第 2 戶購屋貸款 (非高價住宅貸款) 不受限制。