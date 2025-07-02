民眾無法辦理地上權貸款？央行：符合三情形不會受到限制
鉅亨網記者王莞甯 台北
近期台灣央行接獲某不動產業者反映民眾無法辦理地上權貸款，為免外界誤解，央行今 (2) 日發布說明指出，符合三項情形者，不會受到限制。
央行說明，辦理地上權借款者若符合以下三大情形，不會受到不動產抵押貸款規定的限制。
第一，符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件或名下無房無貸者 (非高價住宅貸款)。
第二，借款人因繼承取得的房屋及房貸，不計入借款人名下房屋數和房貸戶數；亦即繼承取得房屋者，新申辦的購屋貸款 (非高價住宅貸款) 不受央行規定限制。
第三，借款人有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦第 1 戶或第 2 戶購屋貸款 (非高價住宅貸款) 不受限制。
央行表示，辦理地上權借款者若符合上述不受規定的案件，貸款條件仍依金融機構授信規定，按擔保品狀況、借款人收入和信用條件等辦理。
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