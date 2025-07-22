〈房產〉6月五大銀行新承做房貸利率2.283% 創金融海嘯來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-22 17:39

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中央銀行今 (22) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月減少 58.44 億元至 663.78 億元，而房貸利率 2.283%，月增 0.001 個百分點，則創下 2009 年 1 月以來新高，央行指出，多少有政策的效果在裡面。

6月五大銀行新承做房貸利率創金融海嘯來新高。(鉅亨網資料照)

央行同步公布 6 月五大銀行承作新青安貸款占比，提升至 39.4%，創 3 月來相對高點，主要是因新承作房貸金額整體下降，而新青安下降金額相對少，因此占比往上揚。

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而房貸利率續創金融海嘯以來新高，則是因銀行受到管制，央行表示，一直有再觀察相關指標，內部滾動檢討，現在看起來就是房市有減緩現象。

據統計，六都 6 月建物買賣移轉棟數共 18095 棟，月增 5.2%，年減 24%，除新北市和台中市外，均較上月成長；但與去年同期相比，六都 6 月移轉棟數年減 24%，累計上半年移轉棟數 10.02 萬棟，年減 26.6%。

另一方面，第二季信義房價指數季指數顯示，除台北和台南反彈，其餘各都房價指數季變動均下滑，其中，新竹、台中和高雄為連二季下行，新北和桃園則自第一季的歷史高點反轉下修。